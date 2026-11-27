Скандал в Nvidia основан на одном недоказанном утверждении: бывшая топ-менеджерка Megaspeed Элис Хуанг якобы шпионила в пользу Китая. У нее был роман с главой Nvidia Дженсеном Хуангом, в котором он сам признался, но действительно ли она шпионка?

Что известно об обвинениях

Дженсен Хуанг 12 ноября внезапно ушел в отставку после того, как признал роман, а в понедельник столь же неожиданно вернулся на должность. Общественная картина значительно запутаннее, чем в заголовках. По данным СМИ, американская разведка фиксировала контакты Элис Хуанг с офицером китайской спецслужбы, но официальных доказательств того, что ее подослали именно к главе Nvidia, нет, пишет TechCrunch.

Откуда появилась версия о шпионке

Утверждение возникло в самом Белом доме. Впервые оно было изложено в сверхсекретном меморандуме, подготовленном в марте под руководством госсекретаря Марка Рубио. Документ разослали чиновникам Белого дома перед майской поездкой президента Трампа в Китай. Меморандум частично лег в основу первой статьи The New York Times о скандале от 29 октября, а о самом документе издание впервые написало 8 ноября.

Что касается содержания, мнения источников расходятся. По данным The Wall Street Journal, меморандум однозначно не называл Элис Хуанг шпионкой. CNN, напротив, пишет, что в документе был сделан вывод: она была агенткой китайской разведки.

Что известно о ее связях с китайской спецслужбой

Министерство государственной безопасности Китая – это гражданская спецслужба, которая отвечает и за внешнюю разведку, и за внутреннюю контрразведку. В минувшие выходные The New York Times, ссылаясь на людей, знакомых с содержанием разведывательных отчетов США, написала, что Хуанг поддерживала контакты с офицером этого ведомства с весны 2025 года до этой осени. Этот период совпадает с ее отношениями с Дженсеном Хуангом.

Китайское правительство назвало обвинения клеветой. Megaspeed заявляет, что Хуанг покинула компанию в августе 2025 года и что ее бизнес является законным.

Косвенные доказательства выглядят подозрительно. Хуанг возглавляла направление в компании, в отношении которой велось расследование из-за нелегальной переправки чипов Nvidia в Китай. Ее муж Кан Вэй, по некоторым данным, имел еще более тесные связи с ведомством и даже работал на него.

Вашингтон меняет тон

После возвращения Дженсена Хуанга администрация начала смягчать свои обвинения. Во вторник генеральный прокурор США Тодд Бланш, который до работы в Министерстве юстиции был личным адвокатом Трампа, выступил перед журналистами.

У меня нет оснований стоять здесь и утверждать, что Nvidia – это что-то иное, чем добросовестный корпоративный гражданин,

– прокомментировал генеральный прокурор США Тодд Бланш.

В тот же день Трамп заявил, что помилование для Дженсена Хуанга возможно, но он не считает, что в этом будет необходимость. Высокопоставленные сотрудники разведки, по данным The New York Times, сообщили Конгрессу, что у правительства, по-видимому, нет доказательств того, что китайская спецслужба приказывала Элис Хуанг завести роман.

Это не снимает с нее подозрений как с агентки. Но такие заявления подтверждают другую версию: Пекин не давал ей указаний завязывать роман, а Дженсен Хуанг не нарушал закон.

Ключевым остается момент, когда изменилась риторика. Трамп говорит, что оказывал давление на совет директоров напрямую и опосредованно, чтобы вернуть Хуанга. Поэтому чиновники, зависимые от президента, вполне могли подстроить оценки под его линию, как всегда поступают в случаях внутренней политики или войны в Украине. Это не обязательно делает их выводы ошибочными, однако новой разведывательной информации публично не озвучили. CBS добавляет, что Рубио в частном порядке выражал обеспокоенность по поводу возвращения Хуанга.

Что говорят другие

Ранее издание CNN писало, что разведка до сих пор изучает отношения Элис и Дженсена Хуангов (которые не являются родственниками), а собранные данные не доказывают ее работу на Пекин. Член Палаты представителей Джим Хаймс, будущий председатель Комитета Палаты по разведке, после брифинга не смог сказать, шпионка она или "полезный идиот".

На этой неделе The Wall Street Journal напомнила, что при правлении Си Цзиньпина топ-менеджеры в Китае обычно вынуждены поддерживать связи со спецслужбами, не имея формального статуса агентов. Однако Megaspeed – это сингапурская компания, а не китайская.

Какие вопросы остаются без ответа

По данным The New York Times, американская разведка следила за Элис Хуанг более года. Непонятно, почему Дженсена Хуанга не предупредили раньше и в частном порядке, без обвала акций, который вызвало недавнее раскрытие. Одно из объяснений заключается в том, что предупреждение могло выдать Хуанг, что ее разоблачили.

Неизвестно также, какую информацию она передала Китаю, если была шпионкой, и какое влияние она имела. Самый главный вопрос – как обвинение попало в СМИ. Скорее всего, это утечка. Источник CNN сообщает, что Рубио рассказал Трампу о разведданных в мае. Сам Трамп утверждает, что узнал об опасениях недавно, а в октябре вручил Дженсену Хуангу Национальную научную медаль. Чиновники, которым не удалось достучаться до президента, могли обратиться к журналистам. Кто именно слил меморандум и предвидел ли последствия, пока неизвестно.

На следующей неделе Дженсен Хуанг предстанет перед банковским комитетом Сената. Судя по заявлениям некоторых его членов, беседа будет жесткой. Однако слушания в Конгрессе, особенно публичные, редко раскрывают тайны, которые еще не попали в СМИ.