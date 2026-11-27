Що відомо про звинувачення

Дженсен Хуанг 12 листопада раптово пішов у відставку після того, як визнав роман, а в понеділок так само несподівано повернувся на посаду. Публічна картина значно заплутаніша, ніж у заголовках. За даними медіа, американська розвідка фіксувала контакти Еліс Хуанг з офіцером китайської спецслужби, але офіційних доказів, що її підіслали саме до глави Nvidia, немає, пише TechCrunch.

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Звідки з'явилася версія про шпигунку

Твердження виникло в самому Білому домі. Його вперше описав надсекретний меморандум, який у березні підготували під наглядом держсекретаря Марка Рубіо. Документ розіслали посадовцям Білого дому перед травневою поїздкою президента Трампа до Китаю. Меморандум частково ліг в основу першого матеріалу The New York Times про скандал від 29 жовтня, а про сам документ видання вперше написало 8 листопада.

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Щодо змісту джерела розходяться. За даними The Wall Street Journal, меморандум однозначно не називав Еліс Хуанг шпигункою. CNN, навпаки, пише, що документ дійшов висновку: вона була агенткою китайської розвідки.

Що відомо про її зв'язки з китайською спецслужбою

Міністерство державної безпеки Китаю – це цивільна спецслужба, яка відповідає і за іноземну розвідку, і за внутрішню контррозвідку. Минулих вихідних The New York Times, посилаючись на людей, які знають зміст розвідзвітів США, написала, що Хуанг контактувала з офіцером цього відомства з весни 2025 року до цієї осені. Цей період збігається з її стосунками з Дженсеном Хуангом.

Китайський уряд назвав звинувачення наклепом. Megaspeed каже, що Хуанг залишила компанію в серпні 2025 року і що її бізнес законний.

Непрямі докази виглядають підозріло. Хуанг очолювала напрям у компанії, яку розслідували через нелегальне переправлення чипів Nvidia до Китаю. Її чоловік Кан Вей, за деякими джерелами, мав ще тісніші зв'язки з відомством і навіть працював на нього.

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Вашингтон змінює тон

Після повернення Дженсена Хуанга адміністрація почала применшувати власні звинувачення. У вівторок генеральний прокурор США Тодд Бланш, який до роботи в Міністерстві юстиції був особистим захисником Трампа, виступив перед журналістами.

У мене немає підстав стояти тут і стверджувати, що Nvidia – це щось інше, ніж добросовісний корпоративний громадянин– прокоментував генеральний прокурор США Тодд Бланш.

Того ж дня Трамп сказав, що помилування для Дженсена Хуанга можливе, але він не вважає, що воно знадобиться. Високопосадовці розвідки, за даними The New York Times, повідомили Конгресу, що в уряду, схоже, немає доказів, ніби китайська спецслужба наказувала Еліс Хуанг завести роман.

Це не знімає з неї підозр як з агентки. Але такі заяви підтримують іншу версію: Пекін не давав їй вказівок починати роман, а Дженсен Хуанг не порушував закон.

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Ключовим залишається час, коли змінилася риторика. Трамп каже, що тиснув на раду директорів напряму й опосередковано, щоб повернути Хуанга. Тож посадовці, які залежать від президента, цілком могли підлаштувати оцінки під його лінію, як роблять це завжди у випадках внутрішньої політики чи війни в Україні. Це не обов'язково робить їхні висновки хибними, проте нової розвідувальної інформації публічно не назвали. CBS додає, що Рубіо приватно висловлював занепокоєння через повернення Хуанга.

Що кажуть інші

Раніше видання CNN писало, що розвідка досі вивчає стосунки Еліс і Дженсена Хуангів (які не є родичами), а зібрані дані не доводять її роботу на Пекін. Член Палати представників Джим Гаймс, майбутній голова Комітету Палати з питань розвідки, після брифінгу не зміг сказати, шпигунка вона чи "корисний дурень".

Цього тижня The Wall Street Journal нагадала, що за правління Сі Цзіньпіна топменеджери в Китаї зазвичай змушені підтримувати зв'язки зі спецслужбами, не маючи формального статусу агентів. Однак Megaspeed – це сингапурська компанія, а не китайська.

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Які питання лишаються без відповіді

За даними The New York Times, американська розвідка стежила за Еліс Хуанг понад рік. Незрозуміло, чому Дженсена Хуанга не попередили раніше й приватно, без обвалу акцій, який спричинило нещодавнє розкриття. Одне з пояснень полягає в тому, що попередження могло видати Хуанг, що її викрили.

Невідомо й те, яку інформацію вона передала Китаю, якщо була шпигункою, і який мала вплив. Найголовніше питання – як звинувачення потрапило до медіа. Найімовірніше, це витік. Джерело CNN каже, що Рубіо розповів Трампу про розвіддані у травні. Сам Трамп стверджує, що дізнався про побоювання нещодавно, а в жовтні вручив Дженсену Хуангу Національну наукову медаль. Посадовці, які не змогли достукатися до президента, могли звернутися до журналістів. Хто саме злив меморандум і чи передбачав наслідки, поки невідомо.

Наступного тижня Дженсен Хуанг постане перед банківським комітетом Сенату. Судячи із заяв деяких його членів, розмова буде жорсткою. Проте слухання в Конгресі, особливо публічні, рідко розкривають таємниці, які ще не потрапили в медіа.