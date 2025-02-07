Трамп выбросил из Овального кабинета камень, привезенный с Луны: где теперь находится артефакт

Кусок Луны, доставленный на Землю в 1972 году двумя астронавтами NASA, в течение последних четырех лет стоял в Овальном кабинете Белого дома как символ космических амбиций США. Однако каждый новый президент обустраивает свой офис так, как сам того пожелает, и с приходом туда Дональда Трампа на полках появились новые экспонаты. Куда же делся лунный камень и чем его заменили?

Что известно

Недавние снимки Овального кабинета показали, что после перестановки и небольшого редизайна, которые приказал провести Трамп, лунный камень уже не стоит на полке слева от стола президента. Некоторые предполагают, что такие изменения могут быть связаны с тем, что новая администрация нацелилась в первую очередь на Марс, а не на Луну. Хотя вероятнее, что это было сделано просто для того, чтобы все было не так, как при Байдене, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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Вот как теперь выглядит полка, на которой раньше стоял лунный камень:

В 2021 году NASA предоставило лунный камень администрации Байдена в знак признания прошлых усилий по исследованию поверхности Луны и текущего плана полета к спутнику. Этот образец привезли астронавты "Аполлона-17" – последние люди, которые ступали на поверхность Луны.

Трамп в свою очередь пообещал установить американский флаг на Марсе во время своей инаугурационной речи 20 января, не обращая внимания на усилия NASA по высадке астронавтов на Луну до 2027 года. Этим новый президент фактически присоединился к более ранней критике Илона Маска в адрес NASA, когда миллиардер заявил, что планы полета на Луну являются лишними и лишь отвлекают от его действительно величественной цели, колонизации Марса.

Где теперь лунный камень

Согласно сообщениям СМИ, после четырехлетнего пребывания в Белом доме образец вернули в NASA. Об этом сообщил представитель космического агентства журналистам издания collectSpace.

Ранее камень находился в Лаборатории лунных образцов в Космическом центре NASA имени Джонсона в Хьюстоне, поэтому, вероятно, именно туда он и вернулся.

YouTube-канал Architectural Digest публиковал экскурсию по Овальному кабинету, где на четвертой минуте вы можете увидеть тот самый камень с Луны: видео