Гигантский экран в Лас–Вегасе превратили в Кровавую Луну

В Лас-Вегасе гигантский сферический экран Sphere временно превратили в Кровавую Луну. Инсталляция появилась в период пиковой фазы лунного затмения, которое сейчас достигает максимума, хотя с территории Украины это явление не наблюдается.

Sphere в Лас-Вегасе изобразила Кровавую Луну на своей внешней поверхности. Видео с инсталляцией опубликовали в официальном аккаунте Sphere в соцсети X.

Почему Sphere стала Кровавой Луной?

На кадрах видно, как гигантский шар полностью подсвечен в красноватых оттенках, имитирующих вид Луны во время полного лунного затмения. Объект выглядит как реалистичная астрономическая проекция, которая хорошо заметна на фоне ночного города.

Что такое Sphere и что там показывают? Sphere – это многофункциональный развлекательный комплекс в Лас-Вегасе с уникальным сферическим экраном, который охватывает как внешнюю, так и внутреннюю поверхность здания. Снаружи расположен один из крупнейших LED-дисплеев в мире, что позволяет транслировать масштабные визуальные эффекты, анимации и тематические инсталляции.

Как пишет Indiatoday, внутри площадка используется для концертов, шоу и мультимедийных событий с использованием панорамного экрана и пространственного звука. Sphere регулярно меняет внешний вид – на ее фасаде появляются планеты, глаза, праздничные символы и другие тематические изображения, которые быстро становятся вирусными в соцсетях.

Почему Луну называют Кровавой?

Кровавая Луна – это неофициальное название полного лунного затмения, когда спутник Земли приобретает красноватый оттенок. Такой эффект возникает из-за того, что во время затмения солнечный свет проходит сквозь атмосферу Земли, где короткие волны рассеиваются, а красные – достигают поверхности Луны.

Сейчас затмение находится в фазе максимума. В то же время с территории Украины это астрономическое явление не видно из-за географических условий наблюдения.

Как увидеть Кровавую Луну в Украине?

Поскольку в Украине полное затмение не видно, наблюдать его можно только через прямые трансляции. Стримы традиционно ведут международные астрономические платформы и обсерватории из регионов, где событие хорошо наблюдается – в частности из Северной и Южной Америки.

Трансляции обычно доступны на YouTube-каналах астрономических организаций, а также на специализированных сайтах, отслеживающих небесные события. Поиск по запросу "total lunar eclipse live March 3" или "blood moon live stream" позволяет найти актуальные видеоэфиры из разных часовых поясов.

Например, портал The Virtual Telescope проводит стримы с учеными и астрономами, которые комментируют все, происходящее.