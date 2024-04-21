Древние люди искали убежище в лавовых трубах на территории Саудовской Аравии

Ученые нашли доказательства того, что древние люди искали убежища от жары пустыни и поселялись в лавовых трубах. Эти находки, подробно описанные в недавнем исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, проливают свет на жизнь наших ранних предков и дают представление об их быте.

Лавовая труба, получившая название Умм-Джирсан, простирается почти на милю под землей и является первым раскопанным объектом такого рода в стране. Исследователи обнаружили остатки человеческого жилья, которому по меньшей мере 7 000 лет, включая кости людей и животных, а также каменные орудия труда.

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Подробнее об исследовании

Ведущий исследователь Мэтью Стюарт из Университета Гриффита описал привлекательность лавовой трубы, противопоставив ее прохладную, защищенную среду суровым условиям над землей. Он отметил, что в то время, как окружающий пустынный ландшафт является жарким и засушливым, внутреннее пространство лавовой трубы обеспечивало передышку от жары, что делало ее идеальным убежищем для древних кочевников и путешественников.

Несмотря на вызовы, связанные с пустынным климатом, включая проблемы сохранения органических материалов, это открытие является значительным шагом в понимании древней истории Аравийского полуострова.

Стюарт также отметил, что Умм-Джирсан, скорее всего, служил временным пунктом, а не постоянным поселением, способствуя культурному обмену и торговле вдоль пастушьих маршрутов.



Археология лавовой трубы Умм-Джирсан и ее окрестностей на севере Саудовской Аравии / Фото Mathew Stewart

Раскопки Умм-Джирсан базируются на предыдущих открытиях в этом регионе, таких как наскальная живопись, найденная у входа в другую лавовую трубу. Вместе эти находки дают нам новые знания о том, как древние люди приспосабливались к окружающей среде и взаимодействовали с ней.

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Продолжая разгадывать тайны Умм-Джирсан и других археологических памятников, исследователи надеются получить больше ценных данных о жизни наших предков и древних цивилизаций, которые когда-то процветали в этом пустынном ландшафте.