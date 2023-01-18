Ученые успешно опробовали технологию перенаправления молний лазерами

Самым распространенным способом защиты от молний является громоотвод – металлический прут, отводящий разряд от здания, направляя его в землю. У него есть недостатки, поэтому ученые нашли другой путь, эксперименты с которым показали поразительный успех.

Громоотводы, к сожалению, эффективны только на ограниченной площади. Если же нужно защитить большой комплекс, вроде аэропорта или ветряной электростанции, гораздо лучше подойдет новое изобретение французских ученых.

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Что известно

Поднявшись на вершину горы, учёные провели зрелищный эксперимент – с помощью лазера притянули разряд молнии. Это первая демонстрация работоспособности изобретения в реальных условиях грозы. Испытания проходили с июля по сентябрь 2021 года.

Исследователи из Парижского политехнического института отправились на вершину горы Зентис в Швейцарии, чтобы провести там свои испытания. Они установили лазерное оборудование у телекоммуникационной вышки, заканчивающейся громоотводом, в которую молнии бьют примерно сотню раз в год.

Лазер испускал короткие, интенсивные импульсы инфракрасного света с частотой около 1000 раз в секунду.

Они создавали что-то вроде канала плазмы пониженной плотности, вырывая электроны из молекул воздуха и расталкивая некоторые из них. Этим каналом молнии проще двигаться с неба к земле .

. Ученые настроили лазер так, чтобы он формировал электропроводящий канал на расстоянии, немного превышающем высоту башни. Это позволяло громоотводу перехватывать разряд и заземлять его, прежде чем он сжег бы лазерное оборудование.

В общей сложности в башню при включенном лазере ударили четыре разряда молнии. Один раз это произошло в относительно светлое время суток и камерам удалось зафиксировать этот момент. На снимках видно, что молнии спускаются вниз зигзагами, затем двигаются по созданному лазером каналу примерно 50 метров, прежде чем уйти в громоотвод.

Компьютерное моделирование молнии в эксперименте ученых: видео

Для отслеживания траектории трех других молний ученые наблюдали за радиоволнами, которые испускают разряды. Их траектории были также изменены лазерными лучами.

Если изобретение найдет практическое применение, его потенциально модно будет использовать не только для защиты от молний, но и для