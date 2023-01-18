Громовідводи, на жаль, ефективні лише на обмеженій площі. Якщо ж потрібно захистити великий комплекс, на кшталт аеропорту чи вітряної електростанції, значно краще підійде новий винахід французьких учених.

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Що відомо

Піднявшись на вершину гори, вчені провели видовищний експеримент – за допомогою лазера притягли розряд блискавки. Це перша демонстрація працездатності винаходу в реальних умовах грози. Випробування проходили з липня по вересень 2021 року.

Дослідники з Паризького політехнічного інституту вирушили на вершину гори Зентіс у Швейцарії, щоб провести там свої випробування. Вони встановили лазерне обладнання поблизу телекомунікаційної вишки, що закінчується громовідводом, в яку блискавки б'ють приблизно сотню разів на рік.

Лазер випускав короткі, інтенсивні імпульси інфрачервоного світла з частотою близько 1000 разів на секунду.

Вони створювали щось на зразок каналу плазми зниженої щільності, вириваючи електрони з молекул повітря і розштовхуючи деякі з них. Цим каналом блискавці простіше рухатися з неба до землі .

. Вчені налаштували лазер так, щоб він формував електропровідний канал на відстані, що трохи перевищує висоту вежі. Це дозволяло громовідводу перехоплювати розряд і заземлювати його, перш ніж він спалив би лазерне обладнання.

Загалом у вежу при ввімкненому лазері вдарили чотири розряди блискавки. Один раз це сталося у відносно світлий час доби, і камерам вдалося зафіксувати цей момент. На знімках видно, що блискавки спускаються вниз зигзагами, потім рухаються по створеному лазером каналу приблизно 50 метрів, перш ніж піти в громовідвід.

Комп'ютерне моделювання руху блискавки в експерименті вчених: відео

Для відстеження траєкторії трьох інших блискавок вчені спостерігали за радіохвилями, які випускають розряди. Їхні траєкторії також були змінені лазерними променями.

Якщо цей винахід знайде практичне застосування, його потенційно модна буде використовувати не тільки для захисту від блискавок, а й для отримання електрики з гроз.