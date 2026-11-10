Китайская компания готовится к запуску летающих автомобилей в 2027 году

Разработкой летающего автомобиля занимается китайская компания XPeng, которая работает над этим проектом около десяти лет. Генеральный директор компании Дели Чжао представил прототип устройства на технологическом саммите Web Summit в Лиссабоне 10 ноября 2026 года. Об этом пишет The Guardian.

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Как работает летающий автомобиль XPeng

Аппарат имеет небольшую кабину на двух пассажиров, размером примерно с автомобиль Fiat 500. Для взлета и передвижения в воздухе он использует шесть аккумуляторных пропеллеров, похожих на те, что устанавливают на дроны. Управлять им можно с помощью простого джойстика.

Также предусмотрен режим автономного полета. Пользователь может запрограммировать пункт назначения, после чего аппарат самостоятельно проложит маршрут. По словам Чжао, научиться управлять устройством можно примерно за пять минут.

Стоимость комплекта составит около 300 тысяч долларов. В него будет входить не только летательный аппарат, но и шестиколесный фургон размером примерно с Ford Transit. Внутри него будет перевозиться летающее устройство, которое можно раскладывать для использования.

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Где будут использовать летающие автомобили

XPeng планирует начать ограниченное использование аппарата во второй половине 2027 года. Сначала он будет доступен для отдыха в сельской местности, в частности для людей, занимающихся дайвингом, серфингом и ездой по бездорожью. Другим направлением применения станут экстренные службы, которым необходимо добираться до труднодоступных мест.

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В то же время возможности устройства останутся ограниченными. В Китае летать на нем можно будет только в специально утвержденных зонах, в частности в оборудованных парках.

В настоящее время заявленная дальность полета составляет 30 км. XPeng планирует увеличить ее вдвое благодаря усовершенствованию аккумуляторов и повышению их энергетической плотности до 400 ватт-часов на килограмм. По словам Чжао, аппарат уже получил разрешение китайских органов гражданской авиации на ограниченное использование. В то же время это не означает, что его можно будет свободно эксплуатировать на всей территории страны.

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Китай развивает экономику низких высот

Разработка XPeng является частью более масштабной стратегии Китая по развитию так называемой экономики низких высот. Она охватывает беспилотники, воздушные грузоперевозки и пассажирские летательные аппараты. Китайские власти рассматривают это направление как новый сегмент транспортной отрасли. Предполагается постепенный переход от грузовых беспилотников к перевозке людей, сначала в сельской местности, а впоследствии и в городах.

По словам генерального директора XPeng, в Китае над подобными транспортными средствами работают около 20 компаний. Он также заявил о заключенных соглашениях с Объединенными Арабскими Эмиратами и странами Юго-Восточной Азии по развитию этого направления.

XPeng стремится выйти и на европейский рынок. Однако конкретных сроков такого запуска компания пока не назвала.