Китайська компанія готує до запуску літаючі автомобілі у 2027 році

Розробкою літаючого автомобіля займається китайська компанія XPeng, яка працює над цим проєктом близько десяти років. Генеральний директор компанії Делі Чжао представив прототип пристрою на технологічному саміті Web Summit у Лісабоні 10 листопада 2026 року. Про це пише The Guardian.

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Як працює літаючий автомобіль XPeng

Апарат має невелику кабіну на двох пасажирів, розміром приблизно з автомобіль Fiat 500. Для зльоту та пересування в повітрі він використовує шість акумуляторних пропелерів, схожих на ті, що встановлюють на дрони. Керувати ним можна за допомогою простого джойстика.

Також передбачений режим автономного польоту. Користувач може запрограмувати пункт призначення, після чого апарат самостійно прокладатиме маршрут. За словами Чжао, навчитися керувати пристроєм можна приблизно за п'ять хвилин.

Вартість комплекту становитиме близько 300 тисяч доларів. До нього входитиме не лише літальний апарат, а й шестиколісний фургон розміром приблизно з Ford Transit. Усередині нього транспортуватиметься літаючий пристрій, який можна розкладати для використання.

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Де використовуватимуть літаючі автомобілі

XPeng планує розпочати обмежене використання апарата у другій половині 2027 року. Спочатку він буде доступний для відпочинку в сільській місцевості, зокрема для людей, які займаються дайвінгом, серфінгом та їздою бездоріжжям. Іншим напрямом застосування стануть екстрені служби, яким потрібно діставатися важкодоступних місць.

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Водночас можливості пристрою залишатимуться обмеженими. У Китаї літати на ньому можна буде лише у спеціально затверджених зонах, зокрема в обладнаних парках.

Наразі заявлена дальність польоту становить 30 км. XPeng планує збільшити її вдвічі завдяки вдосконаленню акумуляторів і підвищенню їхньої енергетичної щільності до 400 ват-годин на кілограм. За словами Чжао, апарат уже отримав дозвіл китайських органів цивільної авіації на обмежене використання. Водночас це не означає, що його можна буде вільно експлуатувати на всій території країни.

Китай розвиває економіку низьких висот

Розробка XPeng є частиною масштабнішої стратегії Китаю з розвитку так званої економіки низьких висот. Вона охоплює безпілотники, повітряні перевезення вантажів і пасажирські літальні апарати. Китайська влада розглядає цей напрям як новий сегмент транспортної галузі. Передбачається поступовий перехід від вантажних безпілотників до перевезення людей, спочатку в сільській місцевості, а згодом і в містах.

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За словами генерального директора XPeng, у Китаї над подібними транспортними засобами працюють близько 20 компаній. Він також заявив про укладені домовленості з Об'єднаними Арабськими Еміратами та країнами Південно-Східної Азії щодо розвитку цього напряму.

XPeng прагне вийти і на європейський ринок. Однак конкретних термінів такого запуску компанія поки не назвала.