NASA начало "распаковку" корабля Orion, вернувшегося после облета Луны

Специалисты NASA начали вынимать содержимое с корабля Orion, вернувшегося из космических странствий вокруг Луны. Изучение полезной нагрузки капсулы, летавшей к Луне и обратно в рамках недавней миссии Artemis 1, не предвещает никаких опасных сюрпризов. Речь идет о серьезной инженерной работе, которая необходима для будущих миссий уже с людьми на борту.

Персонал Космического центра Кеннеди (KSC) открыл люк корабля Orion и начал вытаскивать летающие к Луне грузы и обратно на его борту. По данным специалистов, работа займет "некоторое время". Ранее инженеры извлекли "датчик невесомости" в виде игрушки Snoopy и три манекена, занимавших места для команды – их исследование позволит определить, как лучше защитить астронавтов в космосе.

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Что достанут с корабля

По данным NASA, на этой неделе специалисты вытащат девять модулей с авионикой из капсулы Orion, цикл предусматривает повторное использование оборудования после восстановления – во время пилотируемой миссии к Луне Artemis 2. По сведениям американского аэрокосмического агентства, в ближайшие месяцы техники удалят с корабля опасные материалы, еще остающиеся на борту, после чего корабль отправят в специальный центр в Огайо для последующих тестов.

Корабль Orion без экипажа на борту отправили к Луне в середине ноября с площадки Космического центра Кеннеди с помощью ракеты Space Launch System (SLS) в рамках миссии Artemis 1. Это первая в серии миссий Artemis, предусматривающая изучение спутника Земли.

Orion успешно совершил полет и вернулся на Землю, совершив посадку на воду у побережья Калифорнии в первой половине декабря. После этого капсулу вернули грузовиком во Флориду, в центр Кеннеди он прибыл 30 декабря. С тех пор сотрудники NASA изучают корабль и его системы после почти 26-дневной миссии.

Капсула имеет тепловой экран, которому уделяется особое внимание, учитывая экстремальные условия, которые ему пришлось выдержать. При входе Orion в атмосферу экрана пришлось перенести температуры до 2800 градусов по Цельсию – лишь вдвое ниже, чем на Солнце.

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Подготовка к следующей миссии

Продолжительные проверки помогут подготовиться к пилотируемой миссии Artemis 2, которая запланирована на 2024 год. Если и второй полет завершится успешно, NASA организует миссию Artemis 3, в рамках которой команда астронавтов уже высадится у южного полюса Луны – там, где агентство планирует построить исследовательский аванпост к концу текущего десятилетия. Artemis 3 планируется реализовать в 2025 или 2026 году.