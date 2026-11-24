О чем свидетельствует новое открытие

ДНК двух случайно выбранных людей совпадает примерно на 99,9 процента. Остальные 0,1 процента влияют на внешность, риск заболеваний и реакцию на лекарства. Новое исследование показало, что эти мелкие различия связаны и с пятью основными измерениями личности: открытостью к новому, добросовестностью, экстраверсией, доброжелательностью и нейротизмом, пишет SciTechDaily.

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Ученые давно знали, что на характер влияют и гены, и жизненный опыт. Однако обнаружить конкретные генетические различия было сложно, поскольку личность формируется под влиянием множества генов, а вклад каждого из них ничтожен. Чтобы заметить такие слабые закономерности, требуются огромные массивы данных.

В 2021–2022 годах Эстонский биобанк собрал данные о личности почти 80 тысяч участников. Для Эстонии, население которой составляет около 1,33–1,36 миллиона человек, это много, но для надежного поиска многих генетических связей этого недостаточно. Поэтому команда из Тартуского университета объединила свои результаты с 45 другими международными наборами данных. Для отдельных черт исследователи проанализировали информацию о 1,1 миллиона человек. Эстонская выборка стала третьей по размеру среди всех, а ее анкета оказалась самой полной.

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Генетические связи оказались на удивление стабильными в разных группах, в частности среди людей разного возраста и происхождения. Однако выявленные варианты объясняют лишь от 4,8 до 9,3 процента различий в чертах личности. Остальное, вероятно, формируют отношения с людьми, среда и личный опыт, а также их взаимодействие с генами человека.

Настоящие ли черты личности

Эстонское исследование имело одну особенность: участники оценивали собственную личность, а также могли пригласить знакомого, который давал независимую оценку. Ученых интересовало, касаются ли генетические связи черт, которые видят другие, или только того, как человек воспринимает себя.

Исследователи обнаружили существенное совпадение между генетическими сигналами в самооценке и в оценках знакомых.

Это показывает, что измеряемые черты личности являются действительно реальными, заметными для окружающих характеристиками людей, а не только их собственным мнением о себе– пояснил профессор психологии личности и соруководитель исследования Рене Мьоттус.

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Влияет ли характер на здоровье

Младший научный сотрудник Керли Илвес изучает, могут ли черты личности быть причиной определенного поведения, связанного со здоровьем: весом, курением и употреблением алкоголя. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что личность может влиять на такие привычки. Но возможна и обратная связь, когда устоявшееся поведение со временем меняет характер. Наиболее ярко это видно на примере курения, отметила Илвес.

Исследователи подчеркивают, что эти данные пока не доказывают причинно-следственную связь. Чтобы выяснить, что на что влияет, нужны новые исследования. Следующий шаг – лонгитюдные исследования, которые покажут, сопровождаются ли изменения личности изменениями в поведении, связанном со здоровьем, и наоборот.

Эстонский биобанк планирует еще одно исследование, на этот раз посвященное личности и когнитивным функциям. Ученые надеются лучше понять, что влияет на выбор людей в отношении здоровья, и впоследствии помочь создать более эффективные персонализированные подходы к здоровому образу жизни.