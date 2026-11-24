Про що говорить нове відкриття

ДНК двох випадково обраних людей збігається приблизно на 99,9 відсотка. Решта 0,1 відсотка впливає на зовнішність, ризик хвороб і реакцію на ліки. Нове дослідження показало, що ці дрібні відмінності пов'язані й з п'ятьма основними вимірами особистості: відкритістю до нового, сумлінністю, екстраверсією, доброзичливістю та нейротизмом, пише SciTechDaily.

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Учені давно знали, що на характер впливають і гени, і життєвий досвід. Проте знайти конкретні генетичні відмінності було складно, бо особистість формує безліч генів, а кожен дає мізерний внесок. Щоб помітити такі слабкі закономірності, потрібні величезні масиви даних.

У 2021 – 2022 роках Естонський біобанк зібрав дані про особистість майже від 80 тисяч учасників. Для Естонії, чиє населення становить близько 1,33 – 1,36 мільйона осіб, це багато, але для надійного пошуку багатьох генетичних зв'язків цього замало. Тому команда з Тартуського університету об'єднала свої результати з 45 іншими міжнародними наборами даних. Для окремих рис дослідники проаналізували інформацію про 1,1 мільйона людей. Естонська вибірка стала третьою за розміром серед усіх, а її опитувальник виявився найповнішим.

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Генетичні зв'язки виявилися напрочуд стабільними в різних групах, зокрема серед людей різного віку та походження. Однак виявлені варіанти пояснюють лише від 4,8 до 9,3 відсотка відмінностей в рисах особистості. Решту, ймовірно, формують стосунки з людьми, середовище та особистий досвід, а також їхня взаємодія з генами людини.

Чи справжні риси особистості

Естонське дослідження мало особливість: учасники оцінювали власну особистість, а ще могли запросити знайомого, який дає незалежну оцінку. Науковців цікавило, чи генетичні зв'язки стосуються рис, які бачать інші, чи лише того, як людина сприймає себе.

Дослідники виявили суттєвий збіг між генетичними сигналами в самооцінці та в оцінках знайомих.

Це показує, що вимірювані риси особистості є справді реальними, публічно помітними характеристиками людей, а не лише їхньою власною думкою про себе– пояснив професор психології особистості та співкерівник дослідження Рене Мьоттус.

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Чи впливає характер на здоров'я

Молодша наукова співробітниця Керлі Ілвес вивчає, чи риси особистості можуть бути причиною певної поведінки, пов'язаної зі здоров'ям: вагою, курінням і вживанням алкоголю. Попередні результати свідчать, що особистість може впливати на такі звички. Але можливий і зворотний зв'язок, коли усталена поведінка з часом змінює характер. Найвиразніше це видно на прикладі куріння, зазначила Ілвес.

Дослідники наголошують, що ці дані ще не доводять причинно-наслідкового зв'язку. Щоб з'ясувати, що на що впливає, потрібні нові дослідження. Наступний крок – лонгітюдні дослідження, які покажуть, чи зміни особистості супроводжуються змінами в поведінці щодо здоров'я, і навпаки.

Естонський біобанк планує ще одне дослідження, цього разу про особистість і когнітивні функції. Науковці сподіваються краще зрозуміти, що впливає на вибір людей щодо здоров'я, і згодом допомогти створити ефективніші персоналізовані підходи до здорового способу життя.