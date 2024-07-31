Две компании создают гигантский электрический грузовик на автопилоте, весом 264 тонны

В мире существуют значительно большие машины, чем те, что ездят по нашим обычным дорогам. Например, те, что работают на добыче полезных ископаемых. Компании Liebherr и Fortescue объявили о планах совместной разработки полностью автономного электрического самосвала для карьеров.

Что это будет

Как сообщается, Liebherr уже имеет в своем ассортименте гигантские самосвалы, которые работают исключительно на электричестве, но теперь она хочет сделать их полностью автономными, чтобы они не нуждались ни в каком вмешательстве водителя-человека (система AHS). Судя по всему, это должно быть похоже на автопилот от Tesla, каким его мечтает увидеть компания Илона Маска, и это первый в мире такой случай автономности для такого типа транспорта.

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Испытания парка из четырех автономных грузовиков Liebherr T 264 с нулевым уровнем выбросов, оснащенных системой AHS, уже начались в начале этого месяца на специально построенном объекте на шахте Fortescue Christmas Creek. На этой же площадке уже испытывается полностью электрический экскаватор Liebherr.

В рамках разработки системы автономности, Liebherr и Fortescue разработают интегрированную систему управления автопарком і "решение для машинного наведения" (что бы это ни означало в понимании компаний), способные использоваться независимо и наряду с машинами, управляемыми человеком. После завершения разработки, решение для автономных перевозок будет развернуто на всех глобальных горнодобывающих площадках Fortescue.

Эта разработка позволит нам предложить мировому рынку полноценную систему AHS. Эти инновационные технологии являются частью нашего расширяющегося ассортимента технологических продуктов и еще одним шагом вперед в нашей стратегии стать поставщиком комплексных решений для горнодобывающей промышленности,

– заявили в Liebherr.

Liebherr также со временем начнет предлагать AHS другим клиентам из горнодобывающей отрасли.