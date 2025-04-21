Метеоритный дождь Лириды 2025: когда лучшее время для наблюдения

Ежегодный метеоритный дождь Лириды, который наблюдается в середине апреля, в этом году продлится с 16 по 25 апреля, а своего пика достигнет в ночь на 22 апреля. В этот период Земля проходит через самую густую часть шлейфа обломков, оставленных кометой Тэтчер, что обеспечивает наибольшие шансы увидеть впечатляющее явление.

Лучшим временем для наблюдения за Лиридами придется на предрассветное время, рассказывает 24 Канал. Именно тогда небо является самым темным, а радиант – точка, с которой, кажется, появляются метеоры – поднимается выше над горизонтом. Чем выше расположен радиант, тем больше метеоров можно увидеть.

Смотрите также Симуляции показали, что наша Вселенная может вращаться – и это объясняет немало космических аномалий

Однако астрономы советуют не смотреть прямо на него, а немного в сторону – так можно наблюдать длинные и яркие следы.

Несмотря на то, что Лириды можно видеть уже с позднего вечера, после полуночи количество метеоров значительно возрастает. Это связано с тем, что после полуночи ваше местонахождение на Земле возвращается к "фронтальному краю" движения планеты в космосе – то есть вы непосредственно направлены в поток обломков кометы. Аналогично поездке под дождем: больше капель попадает на лобовое стекло, чем на заднее.

Метеоритный дождь Лириды – одно из старейших документированных небесных явлений, и его пик в 2025 году обещает стать ярким зрелищем для всех желающих.

Что вызывает метеорный поток Лириды?

Метеоры Лириды – это маленькие обломки кометы Тэтчер, долгопериодической кометы, которую открыл астроном-любитель А.Э. Тэтчер.

Метеорные потоки возникают, когда Земля пересекает путь кометы, сталкиваясь со шлейфом кометных крошек. Именно поэтому они происходят примерно в одно и то же время каждый год и, кажется, происходят из определенных точек неба.

Сгорая в атмосфере Земли, метеоры оставляют на небе яркие полосы, которые обычно называют "падающими звездами".

Метеоры Лириды появляются быстро, но не так быстро, как Леониды, пик которых приходится на ноябрь.