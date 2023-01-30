У беспилотных автомобилей нашлась неожиданная проблема

Калифорнийские разработчики роботизированного такси столкнулись с неожиданной проблемой. Они пока не придумали, что с этим делать, и должны постоянно вызывать экстренные службы.

Оказывается, вероятность заснуть в беспилотном автомобиле, где рядом нет никого, значительно выше, чем в такси с водителем-человеком. Разбудить пассажира часто оказывается сложно, потому это заканчивается приездом спасателей.

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Что не так

Уснуть в обычном такси сложнее: можно разговаривать с таксистом, а если сон все же подступит, водитель сообщит, что пора покинуть салон. В случае с беспилотным транспортом (особенно на дальних расстояниях) пассажиру может стать скучно, он расположится поудобнее, расслабится и уснет. После приезда голосовая система роботакси извещает о прибытии к месту назначения, но, как показала практика, человек может не услышать такое объявление продолжит спать.

При этом разработчики ограничены в громкости системы оповещения – звук в салоне не может превышать комфортный для человека уровень .

. Можно было бы встроить в сиденье вибромотор, чтобы разбудить пассажира, но он может воспринять это релаксирующим массажем и расслабится еще сильнее.

Случаи, когда клиент засыпает в роботокси, не слишком частые, но периодически случаются. Разработчикам приходится вызывать спасателей, чтобы те проверили, что с пассажиром не произошло ничего плохого, а они, конечно же, крайне недовольны, когда по прибытии в указанный адрес обнаруживают крепко спящего человека. Им приходится пробуждать его громким стуком по стеклу и сообщать, что он приехал. В результате спасатели отвлекаются от своих обязанностей, а это может привести к тому, что они не успеют приехать к тому, кто действительно нуждается в помощи.