Виявляється, імовірність заснути в безпілотному автомобілі, де поряд немає нікого, значно вища, ніж у таксі з водієм-людиною. Розбудити пасажира часто виявляється складно, тому це закінчується приїздом рятувальників.

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Що не так

Заснути у звичайному таксі складніше: можна розмовляти з таксистом, а якщо сон усе ж підступить, водій повідомить, що час покинути салон. У випадку з безпілотним транспортом (особливо на далеких відстанях) пасажиру може стати нудно, він розташується зручніше, розслабиться і засне. Після приїзду голосова система роботаксі сповіщає про прибуття до місця призначення, але, як показала практика, людина може не почути таке оголошення продовжить спати.

При цьому розробники обмежені в гучності системи оповіщення – звук у салоні не може перевищувати комфортний для людини рівень .

. Можна було б вбудувати в сидіння вібромотор, щоб розбудити пасажира, але він може сприйняти це за релаксуючий масаж і розслабиться ще сильніше.

Випадки, коли клієнт засинає в роботаксі, не надто часті, але періодично трапляються. Розробникам доводиться викликати рятувальників, щоб ті перевірили, що з пасажиром не сталося нічого поганого, а вони, звісно ж, вкрай незадоволені, коли після прибуття до вказаної адреси виявляють людину, яка міцно спить. Їм доводиться будити її гучним стуком по склу і повідомляти, що вона приїхала. У результаті рятувальники відволікаються від своїх обов'язків, а це може призвести до того, що вони не встигнуть приїхати до того, хто дійсно потребує допомоги.