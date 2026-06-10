Logitech показала необычную мышку, которая складывается пополам и помещается в карман

Производитель аксессуаров Logitech представил новый компьютерный манипулятор для тех, кто часто работает вне офиса. Устройство получило необычную конструкцию, которая позволяет буквально сложить его пополам для транспортировки.

Компания Logitech анонсировала Mobi Fold – беспроводную компьютерную мышь, главной особенностью которой стала складная конструкция. Устройство ориентировано на пользователей, которые регулярно работают в дороге, кофейнях, коворкингах или часто перемещаются между различными рабочими местами. Об этом пишет Mashable.

Смотрите также Logitech G привезла в Украину киберспортивную мышь, которую создавали вместе с NAVI

Чем особенна новая складная мышь Logitech?

Новинка продолжает курс Logitech на создание мобильных аксессуаров для удаленной работы. После пандемии и массового перехода к гибридному формату работы компания активно расширяет линейку компактных решений для мобильных специалистов.

Главная особенность Mobi Fold заключается в том, что корпус мыши можно сложить для уменьшения ее размеров. В разложенном состоянии высота устройства составляет 3,3 сантиметра, длина – 12,2 сантиметра, а ширина – 5,7 сантиметра. После складывания высота уменьшается до 2,1 сантиметра, а длина – до 6,6 сантиметра. Благодаря этому мышь без проблем помещается в кармане или небольшом отделении сумки. Вес устройства составляет всего 79 граммов. Производитель предлагает четыре варианта цвета: графитовый, кремово-белый, сиреневый и песочный кремово-белый сиреневый и песочный.

Автономность до месяца работы

Mobi Fold оснащена аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки. По данным Logitech, всего одна минута зарядки обеспечивает до 22 часов работы.

Полностью заряженный аккумулятор способен обеспечить примерно месяц использования без подключения к сети. Такие характеристики могут оказаться особенно полезными для пользователей, которые часто работают в поездках и не всегда имеют доступ к зарядному устройству.

Как и многие другие современные аксессуары Logitech, новая мышь поддерживает одновременное подключение до трех устройств. Переключаться между ними можно с помощью отдельной кнопки. Также пользователи могут настраивать функции двух сенсорных кнопок через программу Logi Options+. По умолчанию они отвечают за переход назад и вперед в браузере, но по желанию могут использоваться для других действий, например копирования и вставки текста.

Журналистка Mashable Миллер Керн, которая протестировала Mobi Fold до официального запуска, отмечает, что конструкция на первый взгляд не выглядит особо эргономичной. Однако на практике устройство оказалось довольно удобным для длительного использования.

По ее словам, мышь уверенно работает на различных поверхностях – от столиков в кафе до одежды. Также положительно оценивается точность отслеживания движений курсора. В то же время сенсорная прокрутка оказалась чересчур чувствительной. Во время тестирования иногда возникали ситуации, когда страница прокручивалась значительно дальше, чем планировалось.

Для кого создана Mobi Fold

По мнению обозревателя, новинка вряд ли станет основным рабочим инструментом для людей, которые постоянно работают за одним столом. Однако она может быть интересной для пользователей ноутбуков, цифровых кочевников и всех, кто регулярно работает в дороге.

Отдельно журналистка отметила эмоциональную составляющую устройства. Процесс складывания и раскладывания мыши напоминает старые телефоны-раскладушки, что вызывает ностальгические ассоциации и добавляет гаджету необычной привлекательности.

Logitech Mobi Fold поступила в продажу 10 июня 2026 года по цене 79,99 доллара.

В США устройство сначала продается эксклюзивно через официальный сайт Logitech и TikTok Shop. Такой формат продаж будет действовать до 8 июля. В Канаде новинка стала доступной не только на сайте производителя, но и в розничных сетях со дня запуска.