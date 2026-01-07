Мыши Logitech перестали работать по всему миру из-за забывчивости компании

Некоторые пользователи продукции Logitech столкнулись с масштабным сбоем, который привел к проблемам в компьютерных мышах и клавиатурах компании. К счастью, проблема коснулась не всех, а сам производитель быстро выпустил обновление.

Что случилось с приложениями Logitech?

Проблема появилась 6 января, когда пользователи начали массово сообщать о неисправностях в работе периферийных устройств швейцарского производителя. Приложения Logi Options+ и G HUB, необходимые для настройки мышей серии MX Master и клавиатур MX Keys, вдруг перестали запускаться на компьютерах под управлением macOS. Устройства вернулись к заводским параметрам, лишив владельцев возможности использовать индивидуальные команды кнопок, жесты и персонализированную прокрутку, пишет 24 Канал со ссылкой на MacRumors.

Причиной масштабного сбоя стало окончание срока действия сертификата Developer ID – цифровой подписи, который операционная система Apple использует для проверки подлинности программного обеспечения. Когда сертификат утратил силу, macOS начала блокировать запуск приложений Logitech, поскольку больше не могла подтвердить их легитимность.

В некоторых случаях программы зависали в бесконечном цикле загрузки, оставаясь активными в фоновом режиме и вызывая перегрев ноутбуков с ускоренной разрядкой аккумулятора.

Некоторые пользователи пытались самостоятельно решить проблему, переводя системное время на несколько дней назад, но такой метод вызывал новые трудности с работой защищенных соединений SSL и облачного сервиса iCloud.

Особенно пострадали владельцы новых моделей мыши MX Master 3S и MX Master 4, которые обязательно нуждаются в установленном приложении Options+ для полноценного функционирования. Старые модели продолжали работать в базовом режиме, но без доступа к расширенным возможностям.

Кроме Options+, отказало и игровое программное обеспечение G HUB, предназначенное для управления устройствами линейки Logitech G.

Что говорят в компании?

Компания быстро признала проблему и выпустила исправление для операционных систем macOS 26 Tahoe, macOS 15 Sequoia, macOS 14 Sonoma и macOS 13 Ventura. Однако патч нужно загружать и устанавливать вручную, поскольку просроченный сертификат также заблокировал встроенную систему автоматического обновления приложений. Пользователи более старых версий macOS получат исправление несколько позже.

Представитель компании публично извинился на платформе Reddit, признав вину. Производитель заверил, что все сохраненные профили, настройки и персонализации пользователей остались нетронутыми и восстановятся после установки патча.

Отдельное заявление также появилось на сайте Logitech, где компания опубликовала ссылку на загрузку файлов исправления.

Windows в безопасности?

Стоит отметить, что проблема коснулась исключительно пользователей macOS, тогда как владельцы компьютеров на Windows продолжали работать без перебоев.

Проблема зависимости от сети

Инцидент продемонстрировал риски чрезмерной зависимости современной периферии от постоянного подключения к серверам и онлайн-верификации. Приложение Options+ требует активного интернет-соединения для валидации и предлагает многочисленные функции, включая интеграцию искусственного интеллекта ChatGPT и плагинами из собственного магазина расширений. Без работающего приложения дорогое оборудование теряет большинство своих преимуществ перед более простыми аналогами.