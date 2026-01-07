Що сталося з додатками Logitech?

Проблема з'явилася 6 січня, коли користувачі почали масово повідомляти про несправності у роботі периферійних пристроїв швейцарського виробника. Додатки Logi Options+ та G HUB, необхідні для налаштування мишей серії MX Master і клавіатур MX Keys, раптом перестали запускатися на комп'ютерах під керуванням macOS. Пристрої повернулися до заводських параметрів, позбавивши власників можливості використовувати індивідуальні команди кнопок, жести та персоналізовану прокрутку, пише 24 Канал з посиланням на MacRumors.

Причиною масштабного збою стало закінчення терміну дії сертифіката Developer ID – цифрового підпису, який операційна система Apple використовує для перевірки автентичності програмного забезпечення. Коли сертифікат втратив чинність, macOS почала блокувати запуск додатків Logitech, оскільки більше не могла підтвердити їхню легітимність.

У деяких випадках програми зависали в безкінечному циклі завантаження, лишаючись активними у фоновому режимі та спричиняючи перегрів ноутбуків із прискореною розрядкою акумулятора.

Деякі користувачі намагалися самостійно вирішити проблему, переводячи системний час на кілька днів назад, але такий метод спричиняв нові труднощі з роботою захищених з'єднань SSL та хмарного сервісу iCloud.

Особливо постраждали власники новіших моделей миші MX Master 3S та MX Master 4, які обов'язково потребують встановленого додатка Options+ для повноцінного функціонування. Старіші моделі продовжували працювати у базовому режимі, але без доступу до розширених можливостей.

Окрім Options+, відмовило й ігрове програмне забезпечення G HUB, призначене для керування пристроями лінійки Logitech G.

Що кажуть у компанії?

Компанія швидко визнала проблему та випустила виправлення для операційних систем macOS 26 Tahoe, macOS 15 Sequoia, macOS 14 Sonoma та macOS 13 Ventura. Однак патч потрібно завантажувати та встановлювати вручну, оскільки прострочений сертифікат також заблокував вбудовану систему автоматичного оновлення додатків. Користувачі старіших версій macOS отримають виправлення дещо пізніше.

Представник компанії публічно перепросив на платформі Reddit, визнавши провину. Виробник запевнив, що всі збережені профілі, налаштування та персоналізації користувачів залишилися недоторканими та відновляться після встановлення патча.

Окрема заява також з'явилася на сайті Logitech, де компанія опублікувала посилання на завантаження файлів виправлення.

Windows у безпеці?

Варто зазначити, що проблема торкнулася виключно користувачів macOS, тоді як власники комп'ютерів на Windows продовжували працювати без жодних перебоїв.

Проблема залежності від мережі

Інцидент продемонстрував ризики надмірної залежності сучасної периферії від постійного підключення до серверів та онлайн-верифікації. Додаток Options+ вимагає активного інтернет-з'єднання для валідації та пропонує численні функції, включно з інтеграцією штучного інтелекту ChatGPT та плагінами з власного магазину розширень. Без працюючого додатка дороге обладнання втрачає більшість своїх переваг перед простішими аналогами.