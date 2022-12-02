Google назвал лучшие приложения и игры для Android в 2022 году

2 декабря 2022 , 13:31
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Источник:

Cnet

Компания Google уже начала подводить итоги 2022 года и опубликовала список лучших игр и приложений, доступных в Play Маркете. Рейтинг учитывает разные тематические категории.

Напомним, аналогичный рейтинг ранее составила компания Apple. У нее лучшим приложением для iPhone стал BeReal, для iPad – цифровой блокнот GoodNotes 5, а для Mac – программа, облегчающая исследование генеалогического дерева MacFamilyTree 10.

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Список лучших

  • Лучшим приложением этого года стал Dream by WOMBO – AI Art Tool, который позволяет преобразовывать текстовые запросы в произведения искусства с помощью искусственного интеллекта.
  • Выбор пользователей: BeReal – социальная сеть для общения и обмена фотографиями без фильтров и масок, которая периодически посылает уведомления с предложением сделать фото прямо сейчас.
  • Хорошее, но не слишком известное приложение: Recover Athletics (для восстановления спортсменов).
  • Приложение для улучшения жизни: The Stigma App (помогает справляться с психологическим напряжением).
  • Лучшее приложение для хромбуков: BandLab (виртуальная студия для записи и музыки).
  • Лучшее приложение для планшетов: Pocket (для хранения полезного контента).
  • Лучшее приложение на каждый день: Plant Parent (уход за цветами).
  • Лучшее приложение в категории "Всегда под рукой": Todoist (планировщик дел).
  • Лучшее приложение для саморазвития: Breathwrk (для тренировки правильного дыхания).
  • Лучшее приложение для развлечения: PetStar (соцсеть для питомцев).

Лучшие игры

  • Игра рока и приз зрительских симпатий: Apex Legends Mobile.
  • Лучшая игра с открытым миром: Genshin Impact.
  • Лучшая игра в подписке Play Pass: Very Little Nightmares.
  • Лучшая кэжуал-игра: Angry Birds Journey.
  • Лучший игровой сюжет: Papers, Please.
  • Лучшая инди игра: Dicey Dungeons.
  • Лучший мультиплеер: Dislyte.
  • Лучшая игра для планшетов Tower of Fantasy.
  • Лучшая игра для хромбуков: Roblox.

 

Автор: Олександр Гайдамашко