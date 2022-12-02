Google назвал лучшие приложения и игры для Android в 2022 году
2 декабря 2022 , 13:31Читати новину українською
Источник:Cnet
Компания Google уже начала подводить итоги 2022 года и опубликовала список лучших игр и приложений, доступных в Play Маркете. Рейтинг учитывает разные тематические категории.
Напомним, аналогичный рейтинг ранее составила компания Apple. У нее лучшим приложением для iPhone стал BeReal, для iPad – цифровой блокнот GoodNotes 5, а для Mac – программа, облегчающая исследование генеалогического дерева MacFamilyTree 10.
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Список лучших
- Лучшим приложением этого года стал Dream by WOMBO – AI Art Tool, который позволяет преобразовывать текстовые запросы в произведения искусства с помощью искусственного интеллекта.
- Выбор пользователей: BeReal – социальная сеть для общения и обмена фотографиями без фильтров и масок, которая периодически посылает уведомления с предложением сделать фото прямо сейчас.
- Хорошее, но не слишком известное приложение: Recover Athletics (для восстановления спортсменов).
- Приложение для улучшения жизни: The Stigma App (помогает справляться с психологическим напряжением).
- Лучшее приложение для хромбуков: BandLab (виртуальная студия для записи и музыки).
- Лучшее приложение для планшетов: Pocket (для хранения полезного контента).
- Лучшее приложение на каждый день: Plant Parent (уход за цветами).
- Лучшее приложение в категории "Всегда под рукой": Todoist (планировщик дел).
- Лучшее приложение для саморазвития: Breathwrk (для тренировки правильного дыхания).
- Лучшее приложение для развлечения: PetStar (соцсеть для питомцев).
Лучшие игры
- Игра рока и приз зрительских симпатий: Apex Legends Mobile.
- Лучшая игра с открытым миром: Genshin Impact.
- Лучшая игра в подписке Play Pass: Very Little Nightmares.
- Лучшая кэжуал-игра: Angry Birds Journey.
- Лучший игровой сюжет: Papers, Please.
- Лучшая инди игра: Dicey Dungeons.
- Лучший мультиплеер: Dislyte.
- Лучшая игра для планшетов Tower of Fantasy.
- Лучшая игра для хромбуков: Roblox.