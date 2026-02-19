Оставайтесь на связи во время отключений: эти три смартфона имеют самые большие батареи на рынке

В 2026 году рынок смартфонов предлагает несколько моделей с впечатляющими батареями, которые обещают длительную работу без подзарядки. Эти устройства отличаются не только емкостью аккумуляторов, но и технологиями быстрой зарядки, что делает их интересными для пользователей, которые ценят автономность.

Какие смартфоны в 2026 году предлагают лучшую автономность?

В центре внимания – три модели, которые отличаются большими батареями и быстрой зарядкой. Все они способны обеспечить длительное присутствие в сети во время отключений света, пишет 24 Канал.

Смотрите также Нет, у вас не дежавю: Google действительно выпустил тот самый смартфон под новым названием Pixel 10a

POCO F7 оснащен аккумулятором емкостью 6500 миллиампер-часов с поддержкой зарядки мощностью 90 ватт. Это позволяет быстро восстановить заряд и продлить работу устройства.

Oppo Find X9 Pro имеет наибольшую емкость батареи среди тройки – 7500 миллиампер-часов. Хотя точная мощность зарядки производителем не указана, смартфон поддерживает быструю зарядку, что обеспечивает комфортное использование без длительных пауз.

OnePlus 15R предлагает аккумулятор на 7400 миллиампер-часов с зарядкой мощностью 80 ватт. Этот баланс между емкостью и скоростью зарядки делает его привлекательным вариантом для тех, кто ищет надежный смартфон с долгой автономностью.

Но это еще не все, что предлагают эти устройства:

POCO F7 имеет 6.83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1280 х 2772 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Его процессор – Snapdragon 8s Gen 4, а оперативная память составляет 12 гигабайт.

Oppo Find X9 Pro оснащен 6.78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1272 х 2772 пикселей и частотой 120 Гц. Процессор – MediaTek Dimensity 9500, а оперативная память доступна в вариантах 12 или 16 гигабайт.

OnePlus 15R отличается 6.83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1272 х 2800 пикселей и адаптивной частотой обновления до 165 Гц. Процессор – Snapdragon 8 Gen 5, а оперативная память – 12 гигабайт.

Эти смартфоны демонстрируют, что производители активно работают над улучшением автономности, сочетая большие батареи с технологиями быстрой зарядки и мощными техническими характеристиками.

Как продлить жизнь смартфона еще больше?

Современные смартфоны поражают мощностью, но батарея часто садится быстрее, чем хотелось бы. Простые настройки и привычки позволяют существенно увеличить время работы без подзарядки. Вот что стоит знать об оптимизации автономности.