Какие смартфоны в 2026 году предлагают лучшую автономность?
В центре внимания – три модели, которые отличаются большими батареями и быстрой зарядкой. Все они способны обеспечить длительное присутствие в сети во время отключений света, пишет 24 Канал.
- POCO F7 оснащен аккумулятором емкостью 6500 миллиампер-часов с поддержкой зарядки мощностью 90 ватт. Это позволяет быстро восстановить заряд и продлить работу устройства.
- Oppo Find X9 Pro имеет наибольшую емкость батареи среди тройки – 7500 миллиампер-часов. Хотя точная мощность зарядки производителем не указана, смартфон поддерживает быструю зарядку, что обеспечивает комфортное использование без длительных пауз.
- OnePlus 15R предлагает аккумулятор на 7400 миллиампер-часов с зарядкой мощностью 80 ватт. Этот баланс между емкостью и скоростью зарядки делает его привлекательным вариантом для тех, кто ищет надежный смартфон с долгой автономностью.
Но это еще не все, что предлагают эти устройства:
- POCO F7 имеет 6.83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1280 х 2772 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Его процессор – Snapdragon 8s Gen 4, а оперативная память составляет 12 гигабайт.
- Oppo Find X9 Pro оснащен 6.78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1272 х 2772 пикселей и частотой 120 Гц. Процессор – MediaTek Dimensity 9500, а оперативная память доступна в вариантах 12 или 16 гигабайт.
- OnePlus 15R отличается 6.83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1272 х 2800 пикселей и адаптивной частотой обновления до 165 Гц. Процессор – Snapdragon 8 Gen 5, а оперативная память – 12 гигабайт.
Эти смартфоны демонстрируют, что производители активно работают над улучшением автономности, сочетая большие батареи с технологиями быстрой зарядки и мощными техническими характеристиками.
Как продлить жизнь смартфона еще больше?
Современные смартфоны поражают мощностью, но батарея часто садится быстрее, чем хотелось бы. Простые настройки и привычки позволяют существенно увеличить время работы без подзарядки. Вот что стоит знать об оптимизации автономности.
- Уменьшение яркости экрана – один из самых эффективных шагов: автоматическая регулировка или ручное снижение до комфортного уровня уменьшает нагрузку на дисплей, особенно на AMOLED-панелях, где темная тема экономит до 30% энергии.
- Выключайте ненужные модули связи, как Wi-Fi, Bluetooth или GPS, когда они не используются, а в зонах слабого сигнала активируйте режим "В самолете" – это предотвращает бесполезный поиск сетей.
- Ограничьте фоновую активность приложений через настройки, запретив автоматические обновления, и отключите push-уведомления с вибрацией для некритических программ, чтобы избежать лишних пробуждений экрана.
- Скорректируйте синхронизацию почты, контактов и календаря на ручной режим или более редкие интервалы, а встроенную статистику батареи используйте для выявления энергетических обжор, которые больше всего воруют заряд вашей батареи. Закройте или замените их легкими аналогами, как Facebook Lite.
- Активируйте режим энергосбережения, который ограничивает фоновые процессы и визуальные эффекты, особенно при заряде ниже 30%.
- На Android включите Adaptive Battery для разумного управления производительностью.
- Обновляйте систему и приложения регулярно – новые версии оптимизируют потребление энергии.