Які смартфони у 2026 році пропонують найкращу автономність?

У центрі уваги – три моделі, які вирізняються великими батареями та швидкою зарядкою. Усі вони здатні забезпечити довготривалу присутність у мережі під час відключень світла, пише 24 Канал.

POCO F7 оснащений акумулятором ємністю 6500 міліампер-годин із підтримкою заряджання потужністю 90 ватів. Це дозволяє швидко відновити заряд і продовжити роботу пристрою.

Oppo Find X9 Pro має найбільшу ємність батареї серед трійки – 7500 міліампер-годин. Хоча точна потужність заряджання виробником не вказана, смартфон підтримує швидку зарядку, що забезпечує комфортне використання без тривалих пауз.

OnePlus 15R пропонує акумулятор на 7400 міліампер-годин із заряджанням потужністю 80 ватів. Цей баланс між ємністю та швидкістю заряджання робить його привабливим варіантом для тих, хто шукає надійний смартфон із довгою автономністю.

Але це ще не все, що пропонують ці пристрої:

POCO F7 має 6.83-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 1280 х 2772 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Його процесор – Snapdragon 8s Gen 4, а оперативна пам'ять становить 12 гігабайтів.

Oppo Find X9 Pro оснащений 6.78-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1272 х 2772 пікселів і частотою 120 Гц. Процесор – MediaTek Dimensity 9500, а оперативна пам'ять доступна у варіантах 12 або 16 гігабайтів.

OnePlus 15R вирізняється 6.83-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1272 х 2800 пікселів і адаптивною частотою оновлення до 165 Гц. Процесор – Snapdragon 8 Gen 5, а оперативна пам'ять – 12 гігабайтів.

Ці смартфони демонструють, що виробники активно працюють над покращенням автономності, поєднуючи великі батареї з технологіями швидкого заряджання та потужними технічними характеристиками.

Як продовжити життя смартфона ще більше?

Сучасні смартфони вражають потужністю, але батарея часто сідає швидше, ніж хотілося б. Прості налаштування та звички дозволяють суттєво збільшити час роботи без підзарядки. Ось що варто знати про оптимізацію автономності.