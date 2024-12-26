Пользователи проголосовали за лучший Android-смартфон 2024 года

Каждый год аналитики выбирают лучшие устройства, анализируя характеристики, цены и выявленные проблемы. Но наиболее честной оценкой, которую можно себе представить, являются отзывы обычных пользователей, которые проводят с тем или иным смартфоном не неделю ради быстрого обзора, а месяцы, проходя с ним через различные ситуации и сценарии использования.

Именно поэтому некоторые профильные издания для определения лучшего смартфона проводят опрос именно среди владельцев телефонов, ведь они являются целевой аудиторией, которая может сказать, насколько хорошо компании удалось удовлетворить их потребности. Очередной такой опрос в конце года провело издание 9to5Google, которое пишет об экосистеме Android. 24 Канал ознакомился с результатами.

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Лучшие смартфоны 2024 года

В опросе приняли участие 5 333 человека. Большинство из них отдали свои голоса за четыре смартфона от компании Google.

На первом месте расположился Google Pixel 9 Pro, собрав 1261 голос или 23,65 процента. Вся нынешняя линейка, как представляется, понравилась пользователям значительно больше, чем предыдущие, поскольку она получила новый дизайн корпуса и блока камер, много функций искусственного интеллекта, еще круче камеры и прочее.

На втором месте пользователи поставили смартфон Google Pixel 9 Pro XL, увеличенную версию того же самого устройства. Он имеет больший экран и немного отличается характеристиками батареи. Во всем остальном это те же объемы памяти, процессор, функции, камеры и прочее. Этот смартфон получил 1177 голосов или 22,07%.

Значительно меньше собрал базовый Google Pixel 9 – 363 голоса (5 место). Наконец, еще один фигурант списка – Google Pixel 9 Pro Fold со 161 голосом. Это складной смартфон компании с гибким экраном в формфакторе книги. Он делит 7 место вместе с Samsung Galaxy S24 и 24 Plus.

В общем смартфоны Google Pixel 9 забрали более 50 процентов всех голосов. Вот как выглядит дальнейший рейтинг:

Sony Xperia 1 VI – 672 голоса (12,60%)

Samsung Galaxy S24 Ultra – 617 голосов (11,57%)

OnePlus 12 – 245 голосов (4,59%)

Samsung Galaxy S24/24 Plus – 161 голос (3,02%)

Google Pixel 8a – 126 голосов (2,36%)

Другое – 104 голоса (1,95%)

Honor Magic V3 – 59 голосов (1,11%)

Xiaomi 14 Ultra – 56 голосов (1,05%)

Oppo Find X8 Pro – 47 голосов (0,88%)

Samsung Galaxy Fold 6 – 47 голосов (0,88%)

OnePlus 12R – 43 голоса (0,81%)

Honor Magic 6 Pro – 46 голосов (0,86%)

Nothing 2a – 31 голос (0,58%)

Samsung Galaxy A55 – 24 голоса (0,45%)

Motorola Razr Plus (2024) – 23 голоса (0,43%)

Nothing 2a Plus – 23 голоса (0,43%)

Samsung Galaxy S24 FE – 22 голоса (0,41%)

Samsung Galaxy Flip 6 – 15 голосов (0.28%)

Motorola Razr (2024) – 7 голосов (0,13%)

Xiaomi Mix Flip – 2 голоса (0,04%)

Xiaomi Mix Fold 4 – 1 голос (0,02%)

Большим сюрпризом стало то, что поклонники Sony Xperia сплотились, чтобы поддержать Xperia 1 VI. В результате устройство получило третье место с более 12 процентами голосов, обогнав даже флагман Samsung. Единственной претензией, которую можно выдвинуть к серии Xperia, является отсутствие реального маркетинга.