Тесты выявили электромобиль с рекордной эффективностью, но производитель почему-то это скрыл

Технологический мир давно привык к тому, что некоторые компании, такие как Tesla или Huawei, завышают показатели и характеристики своих продуктов, чтобы те выглядели лучше на фоне конкурентов. Однако мы, кажется, еще не видели, чтобы производители намеренно скрывали рекордную эффективность, которая могла бы помочь продавать больше. Встречайте первый пример – Lucid Air GT.

Рекордсмен среди электромобилей

Машины компании Lucid Motors, изготовленные в Аризоне, США, заслуженно называют королями роскоши среди современных электромобилей. Они имеют собственную аэродинамическую эстетику дизайна, эффективную компоновку и ощутимую мощность. Но новая модель Air Grand Touring 2025 года также является королем дальности пробега, которая измеряется в километрах, которые может проехать машина на одном заряде.

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Новый Lucid Air уже появился в продаже и прошел первые независимые тесты. Эксперты были крайне удивлены, узнав, что эта модель не просто обеспечивает больше километров на одном заряде, чем любой другой электромобиль на рынке, но и по неизвестным причинам занижает свои рейтинги запаса хода в объявленных компанией характеристиках. Выяснил это Кайл Коннер, который испытал машину Lucid Motors на трассе.



2025 Lucid Air Grand Touring / Фото Lucid

Lucid Air Grand Touring с 19-дюймовыми аэроколесами, благодаря новой системе теплового насоса способен проехать 512 миль (823 километра) по официальным характеристикам профильного теста EPA. Однако в испытаниях автомобиль проехал 841 километр (523 мили), хотя Кайл Коннер отмечает, что последние десятки миль из этих миль мощность была ограничена бортовым компьютером.

В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – SUZUKI Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.

Условия теста

Во время теста он зарядил автомобиль на 100 процентов, затем выехал на шоссе с климат-контролем, установленным на 21 градус, выключенным подогревом/вентиляцией сидений и круиз-контролем, установленным на подтвержденную GPS скорость 115 километров в час. Большая часть теста проходила на широких открытых американских автомагистралях на западе, поэтому трафик не имел большого значения.

За время теста автомобиль потребил 118 киловатт-часов энергии, что в пересчете на километр пробега составляет впечатляющие 7,15 километра на один киловатт-час.

Весь тест был задокументирован и опубликован на YouTube: видео