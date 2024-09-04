Рекордсмен среди электромобилей

Машины компании Lucid Motors, изготовленные в Аризоне, США, заслуженно называют королями роскоши среди современных электромобилей. Они имеют собственную аэродинамическую эстетику дизайна, эффективную компоновку и ощутимую мощность. Но новая модель Air Grand Touring 2025 года также является королем дальности пробега, которая измеряется в километрах, которые может проехать машина на одном заряде.

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Новый Lucid Air уже появился в продаже и прошел первые независимые тесты. Эксперты были крайне удивлены, узнав, что эта модель не просто обеспечивает больше километров на одном заряде, чем любой другой электромобиль на рынке, но и по неизвестным причинам занижает свои рейтинги запаса хода в объявленных компанией характеристиках. Выяснил это Кайл Коннер, который испытал машину Lucid Motors на трассе.



2025 Lucid Air Grand Touring / Фото Lucid

Lucid Air Grand Touring с 19-дюймовыми аэроколесами, благодаря новой системе теплового насоса способен проехать 512 миль (823 километра) по официальным характеристикам профильного теста EPA. Однако в испытаниях автомобиль проехал 841 километр (523 мили), хотя Кайл Коннер отмечает, что последние десятки миль из этих миль мощность была ограничена бортовым компьютером.

В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – SUZUKI Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.

Условия теста

Во время теста он зарядил автомобиль на 100 процентов, затем выехал на шоссе с климат-контролем, установленным на 21 градус, выключенным подогревом/вентиляцией сидений и круиз-контролем, установленным на подтвержденную GPS скорость 115 километров в час. Большая часть теста проходила на широких открытых американских автомагистралях на западе, поэтому трафик не имел большого значения.

За время теста автомобиль потребил 118 киловатт-часов энергии, что в пересчете на километр пробега составляет впечатляющие 7,15 километра на один киловатт-час.

Весь тест был задокументирован и опубликован на YouTube: видео