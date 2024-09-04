Рекордсмен серед електромобілів

Машини компанії Lucid Motors, виготовлені в Арізоні, США, заслужено називають королями розкоші серед сучасних електромобілів. Вони мають власну аеродинамічну естетику дизайну, ефективну компоновку і відчутну потужність. Але нова модель Air Grand Touring 2025 року також є королем дальності пробігу, яка вимірюється в кілометрах, які може проїхати машина на одному заряді.

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Новий Lucid Air уже з'явився в продажу і пройшов перші незалежні тести. Експерти були вкрай здивовані, дізнавшись, що ця модель не просто забезпечує більше кілометрів на одному заряді, ніж будь-який інший електромобіль на ринку, а й з невідомих причин занижує свої рейтинги запасу ходу в оголошених компанією характеристиках. З'ясував це Кайл Коннер, який випробував машину Lucid Motors на трасі.



2025 Lucid Air Grand Touring / Фото Lucid

Lucid Air Grand Touring з 19-дюймовими аероколесами, завдяки новій системі теплового насоса здатен проїхати 512 миль (823 кілометри) за офіційними характеристиками профільного тесту EPA. Однак у випробуваннях автомобіль проїхав 841 кілометр (523 милі), хоча Кайл Коннер зазначає, що останні десятки миль з цих миль потужність була обмежена бортовим комп'ютером.

В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – SUZUKI Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.

Умови тесту

Під час тесту він зарядив автомобіль на 100 відсотків, потім виїхав на шосе з клімат-контролем, встановленим на 21 градус, вимкненим підігрівом/вентиляцією сидінь і круїз-контролем, встановленим на підтверджену GPS швидкість 115 кілометрів на годину. Більша частина тесту проходила на широких відкритих американських автомагістралях на заході, тому трафік не мав великого значення.

За час тесту автомобіль спожив 118 кіловат-годин енергії, що в перерахунку на кілометр пробігу становить вражаючі 7,15 кілометра на одну кіловат-годину.

Увесь тест був задокументований та опублікований на YouTube: відео