Хакеры распространяют вирус под видом пиратской версии "Одиссеи", чтобы похитить пароли и деньги

Мошенники нашли новый способ массового взлома компьютеров, маскируя опасный вирус под пиратскую версию фильма "Одиссея". Для похищения личных данных хакерам даже не требуются сложные манипуляции.

Как работает новая киберугроза?

Исследователи компании Bitdefender зафиксировали распространение вредоносной программы Lumma Stealer под видом цифровых копий ожидаемого кинофильма. Злоумышленники распространяют файлы с расширением .exe, которые маскируют под видео, добавляя к ним знакомую пользователям иконку медиаплеера VLC, пишет TechRadar.

Вредоносные файлы имеют названия вроде "the odyssey 2026 1080p webrip-lama.exe". Большинство пользователей не замечает истинного расширения, поскольку в Windows эта функция по умолчанию может быть отключена.

Почему программа Lumma Stealer опасна?

Вредоносное программное обеспечение относится к категории MaaS, а его разработку связывают с российскими хакерами. Программу продают как услугу всем желающим. Доступ к вирусу стоит от 250 до 1000 долларов в месяц.

После запуска программа считывает сохраненные в браузере пароли, данные криптовалютных кошельков, платежные реквизиты и сессионные файлы cookie. Последние позволяют хакерам получать доступ к учетным записям без прохождения двухфакторной аутентификации.

Эту угрозу ранее уже отслеживали Министерство юстиции США, ФБР и корпорация Microsoft.

Старые методы в новой оболочке

Подобную схему атаки хакеры уже применяли в 2025 году во время выхода фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата". Эксперты отмечают, что текущая версия вредоносного ПО работает без дополнительных загрузчиков и не пытается закрепиться в системе надолго – ей достаточно взять все ценные данные в момент запуска.

Эксперты советуют воздержаться от загрузки пиратского контента или хотя бы включить отображение расширений файлов в настройках Проводника Windows для лучшей защиты. Сделать это можно в Проводнике на вкладке "Вид", где справа находится переключатель "Расширения имен файлов".