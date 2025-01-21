Новая теория формирования Луны отрицает все, что мы знали, и она имеет прочные доказательства

Исследователи обнаружили, что Луна, предположительно, происходит из мантии Земли, а не от столкновения с протопланетой Тея, как считалось ранее. Кроме того, результаты свидетельствуют, что вода на нашей планете могла существовать с самого начала, бросая вызов теориям о том, что она была доставлена в результате более поздних метеоритных ударов

Открытие происхождения Луны и ранней воды на Земле

Одной из доминирующих сегодня теорий является то, что наш единственный спутник образовался после массивного столкновения только что родившейся Земли с протопланетой под названием Тея. Часть обломков после этого столкновения якобы погрузилась в земную мантию, а остальные была отброшена в космос, где впоследствии сбилась в новое космическое тело, Луна. Однако новые данные свидетельствуют, что Луна образовалась преимущественно из материала, выброшенного из мантии Земли, с минимальным составом от Теи, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью в PNAS.

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Чтобы прийти к своим выводам, исследователи проанализировали изотопы кислорода в 14 лунных образцах и провели 191 измерение земных минералов. Изотопы — это разные формы одного и того же элемента, отличающиеся лишь массой ядра.

Команда использовала усовершенствованную версию метода под названием "лазерное фторирование", который извлекает кислород из образцов горных пород с помощью лазера. Их анализ выявил чрезвычайно близкое совпадение между образцами Земли и Луны по определенному изотопу, известным как кислород-17. Это поразительное сходство давно озадачивает ученых, которые даже изобрели термин "изотопный кризис", чтобы описать сложность его объяснения.

Роль Теи в формировании Луны может быть переоценена

Одно из объяснений заключается в том, что Тея потеряла свою каменистую мантию во время предыдущих столкновений, и лишь затем врезалась в раннюю Землю в виде металлического пушечного ядра. Если бы это было так, Тея сегодня была бы частью ядра Земли, а Луна образовалась бы из выброшенного материала из мантии Земли. Это объясняет сходство состава Земли и Луны,

– говорит профессор Андреас Пак из Центра геонаук Геттингенского университета.

История земной воды

Исследование также подтверждает идею о том, что вода могла присутствовать на Земле гораздо раньше, чем считалось. Согласно распространенному предположению, вода попала на Землю лишь после образования Луны через серию последующих столкновений. Поскольку Земля подвергалась этим столкновениям гораздо чаще, чем Луна, между изотопами кислорода также должна быть заметная разница – в зависимости от происхождения материала, столкнувшегося с Землей.

Однако, поскольку новые данные показывают, что это не так, многие типы метеоритов можно исключить как причину наполнения Земли водой.