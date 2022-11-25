Китай хочет построить на Луне атомную базу: что известно об амбициозном плане

Китай держится в стороне от других стран в освоении космоса. Он не участвует в проекте МКС, а строит собственную станцию. Не пользуется ракетами других космических агентств, а запускает свои. Теперь страна планирует самостоятельно колонизировать Луну.

Власти страны пытаются любой ценой остановить доминирование NASA в космосе. Поэтому спешит построить базу уже к 2028 году.

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Что известно о проекте

Лунная база, как надеются разработчики, будет работать на ядерной энергии. Ее базовая конфигурация будет состоять из посадочного модуля, бункера, орбитального аппарата и марсохода. Все они будут созданы в рамках миссий Chang'e 6, 7 и 8.

Когда строительство будет завершено, Китай отправит первых колонистов на земной спутник.

Наши астронавты, скорее всего, смогут отправиться на Луну в течение 10 лет,

– говорит Ву Вэйран, главный разработчик китайской программы исследования Луны.

По его словам, ядерная технология может удовлетворить долгосрочные потребности станции в энергии высокой мощности.

Никаких других данных об этом проекте не раскрывают. Неясно также, сколько средств на это выделили власти. В последние годы Китай усилил свои амбиции в космосе, отправив зонды на Луну, строя свою космическую станцию и нацелившись на Марс. Эти планы привели к прямой конкуренции с США.

Эта база должна стать первым форпостом на южном полюсе Луны, который, по мнению ученых, является лучшим местом поиска воды. NASA также нацеливается именно на эту территорию.