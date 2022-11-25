Влада країни намагається за будь-яку ціну зупинити домінування NASA в космосі. Тому поспішає спорудити базу вже до 2028 року.

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Що відомо про проєкт

Місячна база, як сподіваються розробники, працюватиме на ядерній енергії. Її базова конфігурація складатиметься з посадкового модуля, бункера, орбітального апарата та марсохода. Всі вони будуть створені в рамках місій Chang'e 6, 7 та 8.

Коли будівництво буде завершене, Китай відправить перших колоністів на земний супутник.

Наші астронавти, швидше за все, зможуть відправитися на Місяць протягом 10 років,

– каже Ву Вейран, головний розробник китайської програми дослідження Місяця.

За його словами, ядерна технологія може задовольнити довгострокові потреби станції в енергії високої потужності.

Жодних інших даних про цей проєкт не розкривають. Неясно також, скільки коштів на цього виділила влада. В останні роки Китай посилив свої амбіції в космосі, відправивши зонди на Місяць, будуючи власну космічну станцію та націлившись на Марс. Ці плани призвели до прямої конкуренції зі США.

Ця база має стати першим форпостом на південному полюсі Місяця, який, на думку вчених, є найкращим місцем для пошуку води. NASA також націлюється саме на цю територію.

Нагадаємо, Китай нещодавно пристикував останній модуль до своєї космічної станції "Тяньгун". Стикування модуля "Меньтянь" з базовим модулем "Тяньхе" було здійснено 1 листопада. Це третя й остання частина станції, яку Китай планував приєднати. Новий блок призначений для проведення наукових експериментів усередині та зовні станції. Тут тайконавти (так називають астронавтів у Китаї) проводитимуть медико-біологічні дослідження, а також експерименти в галузях фізики рідин, матеріалознавства та авіаційно-космічної медицини.