Власти страны пытаются любой ценой остановить доминирование NASA в космосе. Поэтому спешит построить базу уже к 2028 году.
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Что известно о проекте
Лунная база, как надеются разработчики, будет работать на ядерной энергии. Ее базовая конфигурация будет состоять из посадочного модуля, бункера, орбитального аппарата и марсохода. Все они будут созданы в рамках миссий Chang'e 6, 7 и 8.
Когда строительство будет завершено, Китай отправит первых колонистов на земной спутник.
Наши астронавты, скорее всего, смогут отправиться на Луну в течение 10 лет,
– говорит Ву Вэйран, главный разработчик китайской программы исследования Луны.
По его словам, ядерная технология может удовлетворить долгосрочные потребности станции в энергии высокой мощности.
Никаких других данных об этом проекте не раскрывают. Неясно также, сколько средств на это выделили власти. В последние годы Китай усилил свои амбиции в космосе, отправив зонды на Луну, строя свою космическую станцию и нацелившись на Марс. Эти планы привели к прямой конкуренции с США.
Эта база должна стать первым форпостом на южном полюсе Луны, который, по мнению ученых, является лучшим местом поиска воды. NASA также нацеливается именно на эту территорию.