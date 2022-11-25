Власти страны пытаются любой ценой остановить доминирование NASA в космосе. Поэтому спешит построить базу уже к 2028 году.

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Что известно о проекте

Лунная база, как надеются разработчики, будет работать на ядерной энергии. Ее базовая конфигурация будет состоять из посадочного модуля, бункера, орбитального аппарата и марсохода. Все они будут созданы в рамках миссий Chang'e 6, 7 и 8.

Когда строительство будет завершено, Китай отправит первых колонистов на земной спутник.

Наши астронавты, скорее всего, смогут отправиться на Луну в течение 10 лет,

– говорит Ву Вэйран, главный разработчик китайской программы исследования Луны.

По его словам, ядерная технология может удовлетворить долгосрочные потребности станции в энергии высокой мощности.

Никаких других данных об этом проекте не раскрывают. Неясно также, сколько средств на это выделили власти. В последние годы Китай усилил свои амбиции в космосе, отправив зонды на Луну, строя свою космическую станцию и нацелившись на Марс. Эти планы привели к прямой конкуренции с США.

Эта база должна стать первым форпостом на южном полюсе Луны, который, по мнению ученых, является лучшим местом поиска воды. NASA также нацеливается именно на эту территорию.

Напомним, Китай недавно пристыковал последний модуль к своей космической станции "Тяньгун". Стыковка модуля "Меньтянь" с базовым модулем "Тяньхэ" была осуществлена 1 ноября. Это третья и последняя часть станции, которую Китай планировал присоединить. Новый блок предназначен для проведения научных экспериментов внутри и снаружи станции. Здесь тайконавты (так называют астронавтов в Китае) будут проводить медико-биологические исследования, а также эксперименты в области физики жидкостей, материаловедения и авиационно-космической медицины.