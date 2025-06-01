Лунная пыль оказалась менее вредной, чем смог в мегаполисах

Новое исследование ученых из Университета технологий Сиднея показало, что лунная пыль, несмотря на свое раздражающее воздействие, значительно менее токсична, чем загрязненный воздух на оживленных улицах мегаполисов. Эти результаты могут стать важным шагом для подготовки будущих миссий на Луну, подтверждая безопасность возвращения человека на ее поверхность.

Несмотря на то, что результаты нового исследования подтверждают безопасность возвращения людей на Луну, вдыхание лунной пыли может вызвать временные симптомы, которые астронавт миссии "Аполлон-17" Гаррисон Шмитт назвал "лунной сенной лихорадкой", рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление университета.

Смотрите также Инновационный телескоп Веры Рубин показал первые изображения Вселенной и они завораживают деталями

Во время этой миссии в 1972 году пыль прилипала к скафандрам астронавтов из-за статического электричества и попадала в модуль спуска, вызывая раздражение глаз, кашель и боль в горле, которые исчезали в течение суток.

Подобные симптомы наблюдались и у работников, которые распаковывали скафандры после возвращения миссии, причем состояние ухудшалось с каждым контактом с пылью. Однако эти наблюдения не были систематическим исследованием.

Микаэла Смит, аспирантка группы исследований дыхательной системы в Университете технологий Сиднея, решила восполнить этот пробел, проведя эксперименты с имитаторами лунной пыли из-за ограниченного доступа к настоящим образцам.

Эксперимент и сравнение с земным воздухом

Смит исследовала влияние частиц размером менее 2,5 микрона, которые способны проникать в нижние дыхательные пути, на бронхиальные и альвеолярные клетки, представляющие верхние и нижние части легких. Для сравнения она провела аналогичный эксперимент с частицами воздуха, собранными на оживленной улице Сиднея.

Результаты показали, что хотя нерегулярная форма и шероховатость лунной пыли вызывают раздражение легких, его влияние значительно меньше по сравнению с загрязненным воздухом Земли.

Важно! Исследование опубликовано в журнале Life Sciences in Space Research.

Важно различать физический раздражитель и высокотоксичное вещество,

- подчеркнула Смит.

Она отметила, что лунная пыль может вызвать немедленное раздражение дыхательных путей, но не представляет риска хронических заболеваний, таких как силикоз, вызванный кремниевой пылью.

Почему это важное исследование и каково его значение

Исследование Микаэлы Смит может иметь важное значение для NASA в планировании миссии Artemis 3, которая предусматривает возвращение людей на Луну впервые с 1972 года. Ранее агентство рассматривало вариант крепления скафандров снаружи модуля с воздушным шлюзом, чтобы предотвратить попадание пыли внутрь.

Благодаря выводам Смит проблема лунной пыли может оказаться менее серьезной, чем считалось ранее, что облегчит подготовку к будущим экспедициям, если их не отменят, ведь недавно стало известно о том, что Трамп свернул планы NASA по Луне.