Полное лунное затмение 14 марта: что известно об уникальном явлении

В ночь с 13 на 14 марта 2025 года произойдет полное лунное затмение. Земля полностью закроет Луну от солнечного света, из-за чего она приобретет красный или темно-оранжевый оттенок – это явление известно как "кровавая Луна".

Где и когда наблюдать затмение

Лунное затмение начнется в 5:57 по киевскому времени и продлится до 12:00. Фаза полного затмения произойдет в период с 8:26 до 9:31, сообщает 24 Канал.

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Явление будет хорошо видно по всей территории Украины при условии ясного неба. Для наблюдения не требуется специальное оборудование, хотя использование бинокля или телескопа позволит рассмотреть больше деталей. Рекомендуется выбирать места подальше от городов и освещенных зон, чтобы минимизировать световое загрязнение.

Влияние лунного затмения на человека

Во многих СМИ можно прочитать, что лунное затмение 14 марта 2025 года символизирует период завершения и переосмысления. Вроде бы считается, что в это время усиливается влияние подсознательных процессов, эмоции становятся более выразительными, а события могут приобрести судьбоносный характер. Затмение, якобы, может высветить скрытые аспекты жизни или стать толчком к неожиданным изменениям.

Конечно все это абсолютно безосновательный и не связанный ни с какими фактами антинаучный бред. Вы можете быть полностью спокойными и не переживать, что лунное затмение каким-то образом вас заденет. Абсолютно никто из людей не почувствует хотя бы какого-то минимально ощутимого влияния.

Зонд Blue Ghost встретит затмение на Луне

Во время затмения уникальные наблюдения проведет лунный аппарат Blue Ghost, который совершил успешную посадку на поверхность спутника 2 марта 2025 года. Blue Ghost является частью программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS) и доставил на Луну десять научных инструментов для исследования реголита и геофизических характеристик.

Одной из ключевых задач миссии является наблюдение полного солнечного затмения с поверхности Луны, когда Земля полностью закроет Солнце над лунным горизонтом.

Кроме того, Blue Ghost планирует зафиксировать явление горизонтального свечения Луны, которое связано с электростатическим подъемом пылевых частиц. Это явление ранее наблюдали только астронавты миссий Apollo 15 и 17.

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Ожидается, что эти исследования помогут лучше понять условия на Луне и расширят знания о взаимодействии космической пыли с электромагнитной средой.