Какой город первым в Украине получит тестовую сеть 5G и кто будет следующим

В рамках расширения телекоммуникационных возможностей Украины во Львове вскоре начнется тестирование сети 5G. После успешного тестирования следующими могут стать Киев и Одесса.

Львов был выбран как начальный полигон для тестирования украинской сети 5G, с дальнейшими планами расширить ее до Киева и Одессы, если тестирование окажется успешным и не повлияет на военные операции, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЭП.

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Этой информацией поделились несколько инсайдеров телекоммуникационной отрасли вскоре после недавнего объявления о начале этапа тестирования сети 5G.

По словам телекоммуникационного эксперта Романа Химича, тестирование предусматривает развертывание сети 5G на нескольких базовых станциях во Львове, а не на всей территории города.

Развертывание сети начинается с отдельных локаций, поэтому пользователи смогут подключаться к сети 5G в местах тестирования,

– объяснил Химич изданию ЭП.

Хотя этот начальный этап сосредоточен на конкретных районах города, он является значительным шагом в расширении возможностей 5G по всей Украине.

Сроки полного развертывания остаются неопределенными, поскольку проект все еще находится на пилотной стадии, с осторожным подходом, во избежание вмешательства в военные операции. Если испытания во Львове пройдет без проблем, планируется расширение проекта на другие ключевые города, в частности Киев и Одессу.