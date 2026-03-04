MacBook Neo официально представлен: что известно о таинственном гаджете Apple
Компания Apple официально представила MacBook Neo – совершенно новую модель в линейке своих портативных компьютеров. Это событие состоялось в рамках специального мероприятия в Нью-Йорке и стало ответом на длительные слухи о подготовке бюджетного устройства. Новинка предлагает нетипичные для серии Mac технические решения.
Что предлагает самый доступный ноутбук в линейке Apple?
Официальный дебют MacBook Neo состоялся после серии масштабных анонсов компании, среди которых были обновленные модели MacBook Pro на базе чипов M5 Pro и M5 Max, а также MacBook Air с процессором M5. Однако именно Neo досрочно стал наиболее обсуждаемой новинкой из-за своей цены и внутренней архитектуры. Стоимость устройства составляет 599 долларов, что делает его самым дешевым вариантом в современной линейке Apple, расположенным по своей позиции даже ниже MacBook Air, пишет Apple.
Главной технической особенностью MacBook Neo стал переход на чип серии A, который ранее был эксклюзивом для iPhone. Сердцем устройства стал процессор A18 Pro. Это первый случай в истории компании, когда архитектура смартфона была полностью интегрирована в полноценный ноутбук.
Такое решение позволило не только снизить себестоимость продукта, но и обеспечить высокую энергоэффективность в компактном корпусе. Некоторые предыдущие утечки также намекали на возможность использования чипа A19 Pro, однако официально было подтверждено именно платформу A18 Pro.
Ноутбук получил экран диагональю 12,9 дюйма без выреза "челки". Камера, судя по всему, спрятана в рамке. Благодаря такому размеру устройство является чрезвычайно портативным и ориентированным на молодежную аудиторию и студентов. Само название модели "Neo" подчеркивает новый, современный подход к дизайну и функциональности.
Корпус предлагается в четырех выразительных цветах: серебристом, индиго, румяном (blush) и цитрусовом.
Рекламный ролик MacBook Neo: смотрите видео
На своем сайте Apple обещает до 16 часов автономной работы, а также предлагает два порта USB-C. Зарядки MagSafe нет. Разъем для наушников расположен на левой стороне портов, ближе к передней панели. Также на передней панели с обеих сторон есть два слота для стереодинамиков, пишет 9to5mac.
Ноутбук имеет 256 ГБ памяти и не имеет Touch ID на клавиатуре. За 699 долларов США объем памяти удваивается до 512 ГБ, и Touch ID включен. Цена для образовательных учреждений начинается от 499 долларов США.
MacBook Neo имеет 8 ГБ оперативной памяти и поддерживает один внешний дисплей.
MacBook Neo на презентации показали только избранным: смотрите видео
Стоит отметить, что в ранних утечках документации Европейского Союза, где устройство фигурировало под номером модели A3404, также упоминались варианты в золотом, зеленом, синем и розовом оттенках.
Презентация MacBook Neo прошла без традиционной прямой трансляции. Вместо этого Apple выбрала формат пресс-релиза и локальных мероприятий "Apple Experience" в крупнейших мегаполисах мира – Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае. Журналисты и представители СМИ получили возможность лично протестировать новинку непосредственно в день анонса.
Появление этого устройства свидетельствует о серьезном расширении сегмента основных ноутбуков Apple. Одновременно с Neo компания представила MacBook Air M5, который по цене от 1099 долларов теперь предлагает вдвое больше памяти для хранения данных. Также были анонсированы профессиональные решения: MacBook Pro с новой архитектурой Fusion Architecture, что использует так называемые супер-ядра в чипах M5 Pro и M5 Max, и новый монитор Studio Display XDR с поддержкой частоты обновления 120 Гц и технологией mini-LED.
Однако именно MacBook Neo с мобильным чипом и доступной ценой в 599 долларов открывает новую страницу в истории бренда, предлагая производительность Apple Silicon для широкого круга потребителей.
Новый MacBook Neo доступен для предварительного заказа уже сегодня, а в магазинах он появится 11 марта.
MacBook Neo: смотрите видео