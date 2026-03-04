MacBook Neo официально представлен: что известно о таинственном гаджете Apple

Компания Apple официально представила MacBook Neo – совершенно новую модель в линейке своих портативных компьютеров. Это событие состоялось в рамках специального мероприятия в Нью-Йорке и стало ответом на длительные слухи о подготовке бюджетного устройства. Новинка предлагает нетипичные для серии Mac технические решения.

Что предлагает самый доступный ноутбук в линейке Apple?

Официальный дебют MacBook Neo состоялся после серии масштабных анонсов компании, среди которых были обновленные модели MacBook Pro на базе чипов M5 Pro и M5 Max, а также MacBook Air с процессором M5. Однако именно Neo досрочно стал наиболее обсуждаемой новинкой из-за своей цены и внутренней архитектуры. Стоимость устройства составляет 599 долларов, что делает его самым дешевым вариантом в современной линейке Apple, расположенным по своей позиции даже ниже MacBook Air, пишет Apple.

Смотрите также Компактность побеждает: пользователи показали, какими iPhone они больше всего довольны в 2026 году

Главной технической особенностью MacBook Neo стал переход на чип серии A, который ранее был эксклюзивом для iPhone. Сердцем устройства стал процессор A18 Pro. Это первый случай в истории компании, когда архитектура смартфона была полностью интегрирована в полноценный ноутбук.

Такое решение позволило не только снизить себестоимость продукта, но и обеспечить высокую энергоэффективность в компактном корпусе. Некоторые предыдущие утечки также намекали на возможность использования чипа A19 Pro, однако официально было подтверждено именно платформу A18 Pro.



MacBook Neo / Фото The Verge



MacBook Neo / Фото The Verge

Ноутбук получил экран диагональю 12,9 дюйма без выреза "челки". Камера, судя по всему, спрятана в рамке. Благодаря такому размеру устройство является чрезвычайно портативным и ориентированным на молодежную аудиторию и студентов. Само название модели "Neo" подчеркивает новый, современный подход к дизайну и функциональности.

Корпус предлагается в четырех выразительных цветах: серебристом, индиго, румяном (blush) и цитрусовом.

Рекламный ролик MacBook Neo: смотрите видео

На своем сайте Apple обещает до 16 часов автономной работы, а также предлагает два порта USB-C. Зарядки MagSafe нет. Разъем для наушников расположен на левой стороне портов, ближе к передней панели. Также на передней панели с обеих сторон есть два слота для стереодинамиков, пишет 9to5mac.

Ноутбук имеет 256 ГБ памяти и не имеет Touch ID на клавиатуре. За 699 долларов США объем памяти удваивается до 512 ГБ, и Touch ID включен. Цена для образовательных учреждений начинается от 499 долларов США.

MacBook Neo имеет 8 ГБ оперативной памяти и поддерживает один внешний дисплей.

MacBook Neo на презентации показали только избранным: смотрите видео

Стоит отметить, что в ранних утечках документации Европейского Союза, где устройство фигурировало под номером модели A3404, также упоминались варианты в золотом, зеленом, синем и розовом оттенках.

Презентация MacBook Neo прошла без традиционной прямой трансляции. Вместо этого Apple выбрала формат пресс-релиза и локальных мероприятий "Apple Experience" в крупнейших мегаполисах мира – Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае. Журналисты и представители СМИ получили возможность лично протестировать новинку непосредственно в день анонса.



MacBook Neo / Фото The Verge



MacBook Neo / Фото The Verge

Появление этого устройства свидетельствует о серьезном расширении сегмента основных ноутбуков Apple. Одновременно с Neo компания представила MacBook Air M5, который по цене от 1099 долларов теперь предлагает вдвое больше памяти для хранения данных. Также были анонсированы профессиональные решения: MacBook Pro с новой архитектурой Fusion Architecture, что использует так называемые супер-ядра в чипах M5 Pro и M5 Max, и новый монитор Studio Display XDR с поддержкой частоты обновления 120 Гц и технологией mini-LED.

Однако именно MacBook Neo с мобильным чипом и доступной ценой в 599 долларов открывает новую страницу в истории бренда, предлагая производительность Apple Silicon для широкого круга потребителей.

Новый MacBook Neo доступен для предварительного заказа уже сегодня, а в магазинах он появится 11 марта.

MacBook Neo: смотрите видео