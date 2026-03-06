Первые тесты MacBook Neo показывают реальную мощность: как он сравнивается с другими ноутбуками
- MacBook Neo оснащен 6-ядерным процессором A18 Pro, который демонстрирует более высокую одноядерную производительность, чем чип M1, но имеет похожую многоядерную производительность.
- Цена MacBook Neo стартует от 599 долларов, он оснащен 13-дюймовым дисплеем и доступен в четырех цветах/ Официальный старт продаж запланирован на 11 марта 2026 года.
Apple представила свой самый бюджетный ноутбук – MacBook Neo. Это решение вызвало немало дискуссий из-за использования мобильного процессора серии A, который, очевидно, является менее мощным, чем серия M, которая устанавливается в моделях Air и Pro. Теперь появление первых тестов производительности в реальных условиях позволяет наконец понять, на что способна новинка, и каково ее место в линейке.
Достаточно ли мощности A18 Pro для стабильной работы в среде macOS?
Первые бенчмарки MacBook Neo, появившиеся в сети, демонстрируют результаты, которые вполне соответствуют ожиданиям экспертов. Сердцем нового устройства стал 6-ядерный процессор A18 Pro, который ранее дебютировал в смартфонах iPhone 16 Pro. Однако архитектурная близость к мобильным устройствам не помешала новинке показать достойные цифры в тестах Geekbench, пишет MacRumors.
Смотрите также MacBook Neo официально представлен: что известно о таинственном гаджете Apple
- В одноядерном режиме MacBook Neo набрал 3461 балл.
- В многоядерном – 8668 баллов.
- Графическая производительность, измеренная с помощью теста Metal, составила 31286 баллов. Это несколько меньше, чем у iPhone 16 Pro, поскольку версия чипа для ноутбука имеет на одно графическое ядро меньше, отмечает AppleInsider.
Сравнивая MacBook Neo с другими представителями семейства Mac, можно увидеть интересную закономерность. Его многоядерная производительность фактически идентична показателям модели MacBook Air с процессором M1, которая на протяжении лет считалась эталоном энергоэффективности и скорости для массового пользователя.
Однако в одноядерных тестах новинка значительно опережает: 3461 балл против 2346 баллов у M1. Такой разрыв делает Neo ближе по скорости к современным чипам M3 или даже M4, что положительно влияет на скорость открытия программ и работу веб-браузеров.
Для чего на самом деле предназначен этот ноутбук?
Высокая одноядерная скорость является ключевым преимуществом для целевой аудитории этого устройства. MacBook Neo разрабатывался для выполнения повседневных задач, таких как работа с документами, просмотр потокового видео и серфинг в интернете.
Этот компьютер не предназначен для тяжелого видеомонтажа, сложного трехмерного моделирования или профессионального создания музыки, где важную роль играет большое количество ядер и высокая многоядерная мощность.
Многие пользователи и аналитики уже успели назвать Neo истинным духовным наследником классического M1 MacBook Air, а не просто дешевой заменой старых моделей.
Смотрите также Все чем пожертвовала Apple: на какие компромиссы идет новый MacBook Neo ради низкой цены
Какие характеристики предлагает новинка
Маркетинговая стратегия Apple по этому продукту фокусируется не на внутренней конкуренции с профессиональными MacBook Pro, а на борьбе с Windows-ноутбуками и хромбуками в ценовой категории до 600 долларов.
- Компания Apple на своем сайте утверждает, что благодаря оптимизации и архитектуре A18 Pro, новый MacBook Neo работает на 50 процентов быстрее в повседневных делах, чем наиболее популярные ПК на базе последних процессоров Intel Core Ultra 5.
- Также производитель делает акцент на искусственном интеллекте, заявляя о трехкратном преимуществе в скорости обработки задач нейронными сетями непосредственно на устройстве.
С точки зрения конфигурации, базовая модель за 599 долларов предлагает 256 гигабайт встроенной памяти. Для тех, кому нужно больше пространства и дополнительная безопасность, предусмотрена версия с накопителем на 512 гигабайт и сканером Touch ID, которая будет стоить на 100 долларов дороже, как сообщило ранее издание MacRumors.
Ноутбук оснащен 13-дюймовым дисплеем и доступен в четырех ярких цветах. Несмотря на определенную критику относительно использования 8 гигабайт оперативной памяти в начальной версии, опыт эксплуатации подобных систем показывает, что для офисных работников, студентов и обычных пользователей такой производительности вполне достаточно для комфортной работы без нареканий.
Официальный старт продаж MacBook Neo запланирован на 11 марта 2026 года, а предварительные заказы можно оформить уже сейчас.