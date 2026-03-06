Первые тесты MacBook Neo показывают реальную мощность: как он сравнивается с другими ноутбуками

Apple представила свой самый бюджетный ноутбук – MacBook Neo. Это решение вызвало немало дискуссий из-за использования мобильного процессора серии A, который, очевидно, является менее мощным, чем серия M, которая устанавливается в моделях Air и Pro. Теперь появление первых тестов производительности в реальных условиях позволяет наконец понять, на что способна новинка, и каково ее место в линейке.

Достаточно ли мощности A18 Pro для стабильной работы в среде macOS?

Первые бенчмарки MacBook Neo, появившиеся в сети, демонстрируют результаты, которые вполне соответствуют ожиданиям экспертов. Сердцем нового устройства стал 6-ядерный процессор A18 Pro, который ранее дебютировал в смартфонах iPhone 16 Pro. Однако архитектурная близость к мобильным устройствам не помешала новинке показать достойные цифры в тестах Geekbench, пишет MacRumors.

В одноядерном режиме MacBook Neo набрал 3461 балл.

В многоядерном – 8668 баллов.

Графическая производительность, измеренная с помощью теста Metal, составила 31286 баллов. Это несколько меньше, чем у iPhone 16 Pro, поскольку версия чипа для ноутбука имеет на одно графическое ядро меньше, отмечает AppleInsider.

Сравнивая MacBook Neo с другими представителями семейства Mac, можно увидеть интересную закономерность. Его многоядерная производительность фактически идентична показателям модели MacBook Air с процессором M1, которая на протяжении лет считалась эталоном энергоэффективности и скорости для массового пользователя.

Однако в одноядерных тестах новинка значительно опережает: 3461 балл против 2346 баллов у M1. Такой разрыв делает Neo ближе по скорости к современным чипам M3 или даже M4, что положительно влияет на скорость открытия программ и работу веб-браузеров.

MacBook Neo / Фото 9to5mac

Для чего на самом деле предназначен этот ноутбук?

Высокая одноядерная скорость является ключевым преимуществом для целевой аудитории этого устройства. MacBook Neo разрабатывался для выполнения повседневных задач, таких как работа с документами, просмотр потокового видео и серфинг в интернете.

Этот компьютер не предназначен для тяжелого видеомонтажа, сложного трехмерного моделирования или профессионального создания музыки, где важную роль играет большое количество ядер и высокая многоядерная мощность.

Многие пользователи и аналитики уже успели назвать Neo истинным духовным наследником классического M1 MacBook Air, а не просто дешевой заменой старых моделей.

Какие характеристики предлагает новинка

Маркетинговая стратегия Apple по этому продукту фокусируется не на внутренней конкуренции с профессиональными MacBook Pro, а на борьбе с Windows-ноутбуками и хромбуками в ценовой категории до 600 долларов.

MacBook Neo / Фото 9to5mac

Компания Apple на своем сайте утверждает, что благодаря оптимизации и архитектуре A18 Pro, новый MacBook Neo работает на 50 процентов быстрее в повседневных делах, чем наиболее популярные ПК на базе последних процессоров Intel Core Ultra 5.

Также производитель делает акцент на искусственном интеллекте, заявляя о трехкратном преимуществе в скорости обработки задач нейронными сетями непосредственно на устройстве.

С точки зрения конфигурации, базовая модель за 599 долларов предлагает 256 гигабайт встроенной памяти. Для тех, кому нужно больше пространства и дополнительная безопасность, предусмотрена версия с накопителем на 512 гигабайт и сканером Touch ID, которая будет стоить на 100 долларов дороже, как сообщило ранее издание MacRumors.

Ноутбук оснащен 13-дюймовым дисплеем и доступен в четырех ярких цветах. Несмотря на определенную критику относительно использования 8 гигабайт оперативной памяти в начальной версии, опыт эксплуатации подобных систем показывает, что для офисных работников, студентов и обычных пользователей такой производительности вполне достаточно для комфортной работы без нареканий.

Официальный старт продаж MacBook Neo запланирован на 11 марта 2026 года, а предварительные заказы можно оформить уже сейчас.