Компания Apple начала продавать новые модели MacBook без зарядного адаптера в Великобритании и странах Европейского Союза. Это касается всех ноутбуков, представленных на этой неделе, в частности MacBook Neo, MacBook Air и MacBook Pro. Об этом пишет Macrumors.

Смотрите также Новый MacBook Neo уже можно заказать: цена, модели и дата доставки в США

Почему Apple продает MacBook без зарядки в Европе?

Такое правило действует в Великобритании и государствах ЕС, включая Германией, Францией, Италией и Испанией. Покупатели этих устройств не получают блок питания вместе с ноутбуком – при необходимости его нужно добавить к заказу во время покупки или приобрести позже отдельно.

Фактически компания начала внедрять такую практику еще раньше. В прошлом году Apple уже убрала зарядный адаптер из базовой версии 14-дюймового MacBook Pro для этих регионов.

Как пишет Macworld, в большинстве других стран мира ситуация иная. Например, в США новые ноутбуки Apple поставляются с адаптером питания в комплекте без дополнительной оплаты.

Так, MacBook Neo в США комплектуется адаптером Apple 20W USB-C Power Adapter, который отдельно продается за 19 долларов. А 16-дюймовый MacBook Pro поставляется с более мощным 140W USB-C Power Adapter, который отдельно стоит 99 долларов.

Независимо от региона продажи Apple все же добавляет ко всем новым MacBook кабель для зарядки. В комплекте идет USB-C или MagSafe 3 кабель.

Чем еще пожертвовала Apple ради низкой цены MacBook Neo?

Одним из самых неожиданных решений стала конфигурация разъемов. MacBook Neo оснащен двумя портами USB-C, однако они имеют разные спецификации. Первый порт поддерживает стандарт USB 3 со скоростью передачи данных до 10 Гигабит в секунду и позволяет подключать внешний монитор через DisplayPort. Второй порт ограничен скоростью USB 2, что составляет лишь 480 Мегабит в секунду.

Также ноутбук поддерживает лишь один внешний дисплей, что напоминает ограничения первых моделей на чипах Apple Silicon. Вопрос памяти в новой модели также решен достаточно жестко. Пользователи ограничены лишь 8 Гигабайтами оперативной памяти без всякой возможности расширения.