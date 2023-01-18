Apple представила новые MacBook Pro на процессорах M2 Pro и M2 Max

Новых MacBook Pro ожидали от Apple еще в 2022 году, однако компания по какой-то причине отложила их. Теперь на официальных каналах производителя появился короткий 18-минутный ролик с презентацией ноутбуков и компьютеров Mac mini.

Обновлений не так много, как хотелось бы, однако рассказать все-таки есть о чем. 24 канал собрал все изменения нового поколения "макбуков", а также сравнил отличия с предыдущим.

Интересно Apple запатентовала защитное покрытие для складываемого дисплея – что это значит

MacBook Pro

Apple анонсировала две модели MacBook Pro нового поколения на более мощных чипах M2 Pro и M2 Max – с экранами 14 и 16 дюймов . Компания утверждает, что базовый MacBook Pro с чипом M2 Pro на 20% быстрее модели 2021 года и на 30% мощнее в графических задачах.

– с . Компания утверждает, что базовый MacBook Pro с чипом M2 Pro на 20% быстрее модели 2021 года и на 30% мощнее в графических задачах. Девайсы могут похвастаться до 96 гигабайт объединенной оперативной памяти LPDDR5 (в линейке 2021 года максимумом было 64 гигабайта) и оснащаются SSD-накопителем емкостью до 8 терабайтов.

LPDDR5 (в линейке 2021 года максимумом было 64 гигабайта) и оснащаются SSD-накопителем емкостью до 8 терабайтов. MacBook Pro 2023 получили новейший интерфейс HDMI 2.1 , благодаря которому достигается поддержка внешних дисплеев с разрешением 8K при 60 герцах. Также поддерживается подключение 4К-монитора с частотой 144 или даже 240 герц.

, благодаря которому достигается поддержка внешних дисплеев с разрешением 8K при 60 герцах. Также поддерживается подключение 4К-монитора с частотой 144 или даже 240 герц. Кроме того, новые ноутбуки обладают Thunderbolt 4 и работают со свежим модулем Wi-Fi 6e.

Комплектный MagSafe 3 у новых MacBook Pro теперь соответствует цвету выбранной модели.

Экраны такие же, как и раньше: Liquid Retina XDR с вырезом сверху и HD-камерой разрешением 1080p.

В корпус встроены 6 динамиков и микрофоны студийного качества.

Самый мощный MacBook Pro теперь способен обрабатывать сцены, которые не могут запустить другие ноутбуки и компьютеры. К примеру, компиляция в Xcode на 25% быстрее по сравнению с предыдущим поколением, а обработка в Adobe Photoshop на 80% по сравнению с самым быстрым MacBook Pro на базе Intel. Рендеринг заголовков и анимации в Motion теперь происходит на 80% быстрее по сравнению с самым быстрым MacBook Pro на базе Intel и на 20% быстрее по сравнению с предыдущим поколением.

Что не изменилось:

Дизайн. Внешне ноутбуки не отличаются от моделей 2021 года , что неудивительно, учитывая масштабный редизайн в предыдущем поколении;

, что неудивительно, учитывая масштабный редизайн в предыдущем поколении; Камера FaceTime;

Аудиосистема;

Микрофоны;

Максимальная емкость SSD;

Качество и диагональ экрана;

Клавиатура, трекпад;

MagSafe;

Габариты (размер, толщина, вес);

Цвет корпуса;

Скорость быстрой зарядки;

Емкость аккумуляторов;

Комплектация (кроме кабеля MagSafe).

Без изменений также останется и цена. Базовый 14-дюймовый MacBook Pro с M2 Pro обойдется в 1999 долларов, а 16-дюймовая модель у 2499 долларов. Ноутбуки поступят в продажу 24 января.

Смотрите полную презентацию Apple: видео