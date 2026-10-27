MacBook Pro с процессором M6 получил более быструю память, но не в базовой версии

Apple увеличила пропускную способность памяти в новом 14-дюймовом MacBook Pro с чипом M6, но не для всех конфигураций. Согласно техническим характеристикам на официальном сайте компании, базовая версия с 16 ГБ объединенной памяти поддерживает скорость передачи данных до 153 ГБ/с. Об этом пишет Macrumors.

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Почему базовый MacBook Pro с M6 не стал быстрее?

Такой же показатель, как у модели с чипом M5. Зато конфигурации с 24 и 32 ГБ памяти обеспечивают пропускную способность до 170 ГБ/с. Это примерно на 11% больше по сравнению с предыдущим поколением.

Объединенная память в компьютерах Apple используется совместно центральным и графическим процессорами. Пропускная способность определяет, какой объем данных система может передавать за единицу времени. Более высокий показатель может быть полезен при выполнении задач, активно использующих память, в частности при работе с графикой и искусственным интеллектом.

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В то же время сама по себе более высокая пропускная способность не гарантирует пропорционального прироста производительности во всех программах. Реальный результат зависит от характера нагрузки и других характеристик системы.

Как показатели M6 соотносятся с другими MacBook Pro?

В топовых конфигурациях MacBook Pro пропускная способность памяти значительно выше. Модель с чипом M5 Pro обеспечивает до 307 ГБ/с, а версия с M5 Max – до 614 ГБ/с.

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Новый 14-дюймовый MacBook Pro с M6 стоит от 1999 долларов. Базовая комплектация предусматривает 16 ГБ объединенной памяти и накопитель объемом 1 ТБ. Покупатели также могут выбрать конфигурации с 24 или 32 ГБ памяти и накопителем объемом до 4 ТБ.

Ноутбук доступен в цветах Space Black и Silver. Предзаказы открываются в среду, 28 октября, а начало продаж запланировано на 6 ноября 2026 года.