MacBook Pro з M6 отримав швидшу пам'ять, але не в базовій версії

Apple збільшила пропускну здатність пам'яті в новому 14-дюймовому MacBook Pro з чипом M6, але не для всіх конфігурацій. Згідно з технічними характеристиками на офіційному сайті компанії, базова версія з 16 ГБ об'єднаної пам'яті підтримує швидкість передавання даних до 153 ГБ/с. Про це пише Macrumors.

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Чому базовий MacBook Pro з M6 не став швидшим?

Це такий самий показник, як у моделі з чипом M5. Натомість конфігурації з 24 і 32 ГБ пам'яті забезпечують пропускну здатність до 170 ГБ/с. Це приблизно на 11% більше порівняно з попереднім поколінням.

Об'єднана пам'ять у комп'ютерах Apple використовується спільно центральним і графічним процесорами. Пропускна здатність визначає, який обсяг даних система може передавати за одиницю часу. Вищий показник може бути корисним під час виконання завдань, які активно використовують пам'ять, зокрема роботи з графікою та штучним інтелектом.

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Водночас сама по собі вища пропускна здатність не гарантує пропорційного приросту швидкодії в усіх програмах. Реальний результат залежить від характеру навантаження та інших характеристик системи.

Як показники M6 порівнюються з іншими MacBook Pro?

У старших конфігураціях MacBook Pro пропускна здатність пам'яті значно вища. Модель із чипом M5 Pro забезпечує до 307 ГБ/с, а версія з M5 Max – до 614 ГБ/с.

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Новий 14-дюймовий MacBook Pro з M6 коштує від 1999 доларів. Базова комплектація передбачає 16 ГБ об'єднаної пам'яті та накопичувач на 1 ТБ. Покупці також можуть обрати конфігурації з 24 або 32 ГБ пам'яті та накопичувачем обсягом до 4 ТБ.

Ноутбук доступний у кольорах Space Black і Silver. Попередні замовлення відкриваються в середу, 28 жовтня, а початок продажів запланований на 6 листопада 2026 року.