Земля переживает очередную магнитную бурю
Понедельник начался с ощутимой магнитной бури, которая накрыла нашу планету после вспышек на Солнце и выбросов солнечной плазмы несколько дней назад. Первое столкновение выброса с магнитосферой Земли заметили в 4 часа утра – тогда сразу зафиксировали умеренные возмущения на уровне G2.
Магнитные бури
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли продолжительностью от нескольких часов до нескольких суток. Их вызывает поступлением в окрестности Земли высокоскоростных потоков солнечного ветра (в основном протонов и электронов) и связанной с ними ударной волны.
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Такие события могут быть разной силы и ранжируются от G1 до G5. Эта шкала оценивает интенсивность возмущений от самых слабых до экстремальных, когда может нарушаться работа электроники, спутников, связи и даже исчезать электрический ток из-за сбоев в электросетях. Но самым распространенным следствием таких явлений является, конечно же, полярные сияния, которые возникают, когда солнечные частицы входят в атмосферу и взаимодействуют с газами, вызывая свечение разных цветов.
Насколько сильная магнитная буря 12 августа
- С 4 по 7 утра ученые фиксировали умеренную магнитную бурю на уровне G2.
- Около 8 утра возмущения резко возросли до G3, то есть сильной магнитной бури.
- После 10 утра показатели снова вернулись к G2.
- На момент написания этого материала, в 11:17, снова фиксируется G3 – сильная геомагнитная буря.
- Согласно краткосрочному прогнозу, показатели в дальнейшем будут выравниваться, а буря будет ослабевать. Судя по прогнозам Kp-индекса, нынешние геомагнитные возмущения не должны выйти на порог G3.
Показатели магнитометра в Кируне, Швеция, показывают пик геомагнитной активности около 5 утра по UTC (в Киеве – 8 утра) и дальнейшее снижение активности до желтой зоны / Скриншот 24 Канала/SpaceWeather
Текущие данные свидетельствуют, что в ближайшее время есть средняя вероятность появления полярного сияния в высоких широтах, к которым Украина не относится. Вероятность пояса сияний в наших средних широтах оценивается учеными как "незначительная".
Эта схема показывает регионы планеты, где возможны полярные сияния / Фото SpaceWeather