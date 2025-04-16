Магнитная буря 16 апреля: Земля переживает второй удар подряд

Как и предсказывали ученые, 15 апреля к Земле прибыла солнечная материя, выброшенная в нашу сторону в минувшие выходные. Начиная со вчерашнего вечера и вплоть до утра магнитное поле бушевало под натиском заряженных частиц, но впоследствии успокоилось. Однако во второй половине дня все повторилось. Какова же ситуация сейчас?

Как это было

Оповещения о прибытии коронального выброса массы начали поступать во второй половине дня, 15 апреля. К концу суток мощность магнитной бури достигла уровня G2, пишет 24 Канал. Профильные ресурсы, такие как SpaceWeather, отмечают, что КВМ прибыл "на несколько часов раньше, чем ожидалось", но основной удар все равно пришелся уже на 16 апреля. Сообщается, что магнитная буря продолжалась примерно до 5 утра. Ученые даже предположили, что она может вырасти до G3, чего изначально не предсказывали, но этого не произошло.

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Напомним, эта магнитная буря является следствием двух корональных выбросов массы, которые произошли друг за другом, но в разные дни. Первый был слабее, а второй достаточно сильным. Магнитная буря привела к появлению полярных сияний на севере планеты. До Украины они не добрались, поскольку она расположена слишком далеко на юг, чтобы чувствовать последствия магнитной бури уровня G1 и G2.



Сияние в Миннесоте, США / Фото Грегори Эш



Сияние в Финляндии / Фото Себастьян Сайнио

Утром магнитометры успокоились. Kp-индекс, который показывает общее количество солнечного ветра, который влияет на землю, находился на уровне ниже, чем пороговый уровень, характерный для слабой бури уровня G1.

Но прогнозы NOAA все еще показывали на сегодня уровень G3, а также возможную магнитную бурю на завтра на уровне G1, которая, вероятно, будет остаточным эффектом. Ученые не объяснили, почему был сделан такой вывод. Других выбросов в нашу сторону не было. Но стоит отметить: наблюдатели предупреждали, что им неизвестно, вся ли та масса солнечных протонов, которая прибыла вчера, является совокупностью обоих КВМ, которые произошли 12 и 13 апреля, или это был только первый выброс. Поэтому, вероятно, эти данные являются предположением о том, что выбросы прибудут отдельно.

Именно так и произошло, судя по тому, что после 16:30 по киевскому времени магнитная буря возобновилась. Kp-индекс прямо сейчас находится на уровне 6. Прямо сейчас, в 16:50, она выросла до уровня G2. Это означает, что прогноз о G3 от NOAA все еще может сбыться.



На этом изображении показаны зоны авроральной активности (области планеты, где наблюдается полярное сияние). Украина не находится в области влияния / Фото SpaceWeatherLive

Текущий уровень G2 – это умеренный уровень:

В высокоширотных энергосистемах могут возникать аварийные ситуации с напряжением, длительные штормы могут вызвать повреждение трансформаторов.

Космические аппараты могут потребовать корректировки положения, поскольку из-за раздувания атмосферы Земли в результате бури возможно их падение с орбиты.

В отличие от бури уровня G1, здесь уже ощущается влияние на радиосигналы на планете, которые могут угасать на высоких широтах.

Полярное сияние спускается до 55 градусов широты. Самая северная точка Украины лежит между 51 и 52 градусами, поэтому для нас сияния видимы не будут. Но их могут увидеть украинцы в Литве, Дании, Канаде и Великобритании. Однако видимость сияний, конечно же, будет зависеть от того, когда прибудет КВМ и какая часть планеты будет в этот момент погружена в темноту.

Возможен уровень G3 – это сильный уровень:

Может потребоваться коррекция напряжения в энергетических системах, могут срабатывать тревожные предохранители на некоторых устройствах защиты.

На компонентах спутников может возникать поверхностный заряд, а на низкоорбитальных спутниках увеличивается аэродинамическое сопротивление вследствие раздувания атмосферы, из-за чего требуется корректировка положения в космосе путем включения двигателей.

Возникают проблемы со спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, радио работает с перебоями.

Полярные сияния доходят до 50 градусов широты. В исключительных случаях они могут дойти до самых северных точек Украины, но шансов на это мало. Как правило, для этого нужно G4 или G5, как в мае 2024 года, когда сияния наблюдали аж за экватором.

Обновлено в 17:31: Сила магнитной бури только что достигла уровня G3.