Як це було

Сповіщення про прибуття коронального викиду маси почали надходити у другій половині дня, 15 квітня. Під кінець доби потужність магнітної бурі сягнула рівня G2, пише 24 Канал. Профільні ресурси, такі як SpaceWeather, зазначають, що КВМ прибув "на кілька годин раніше, ніж очікувалося", але основний удар все одно прийшовся вже на 16 квітня. Повідомляється, що магнітна буря тривала приблизно до 5 ранку. Вчені навіть припустили, що вона може вирости до G3, чого спочатку не передбачали, але цього не сталося.

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Нагадаємо, ця магнітна буря є наслідком двох корональних викидів маси, які сталися одне за одним, але в різні дні. Перший був слабшим, а другий досить сильним. Магнітна буря призвела до появи полярних сяйв на півночі планети. До України вони не добралися, оскільки вона розташована занадто далеко на південь, щоб відчувати наслідки магнітної бурі рівня G1 та G2.



Сяйво у Міннесоті, США / Фото Грегорі Еш



Сяйво у Фінляндії / Фото Себастьян Сайніо

Вранці магнітометри заспокоїлися. Kp-індекс, який показує загальну кількість сонячного вітру, який впливає на землю, перебував на рівні нижчому, ніж пороговий рівень, характерний для найслабшої бурі рівня G1.

Але прогнози NOAA все ще показували на сьогодні рівень G3, а також можливу магнітну бурю на завтра на рівні G1, яка, ймовірно, буде залишковим ефектом. Вчені не пояснили, чому було зроблено такий висновок. Інших викидів у наш бік не було. Але варто зазначити: спостерігачі попереджали, що їм невідомо, чи вся та маса сонячних протонів, яка прибула вчора, є сукупністю обох КВМ, які сталися 12 і 13 квітня, чи це був лише перший викид. Тож, імовірно, ці дані є припущенням про те, що викиди прибудуть окремо.

Саме так і сталося, судячи з того, що після 16:30 за київським часом магнітна буря поновилася. Kp-індекс прямо зараз перебуває на рівні 6. Прямо зараз, о 16:50, вона зросла до рівня G2. Це означає, що прогноз про G3 від NOAA все ще може збутися.



На цьому зображенні показано зони авроральної активності (області планети, де спостерігається полярне сяйво). Україна не знаходиться в області впливу / Фото SpaceWeatherLive

Поточний рівень G2 – це помірний рівень:

У високоширотних енергосистемах можуть виникати аварійні ситуації з напругою, тривалі шторми можуть спричинити пошкодження трансформаторів.

Космічні апарати можуть потребувати коригування положення, оскільки через роздування атмосфери Землі внаслідок бурі можливе їхнє падіння з орбіти.

На відміну від бурі рівня G1, тут уже відчувається вплив на радіосигнали на планеті, які можуть згасати на високих широтах.

Полярне сяйво спускається до 55 градусів широти. Найпівнічніша точка України лежить між 51 і 52 градусами, тож для нас сяйва видимі не будуть. Але їх можуть побачити українці в Литві, Данії, Канаді й Великій Британії. Однак видимість сяйв, звісно ж, залежатиме від того, коли прибуде КВМ і яка частина планети буде в цей момент занурена в темряву.

Можливий рівень G3 – це сильний рівень:

Може знадобитися корекція напруги в енергетичних системах, можуть спрацьовувати тривожні запобіжники на деяких пристроях захисту.

На компонентах супутників може виникати поверхневий заряд, а на низькоорбітальних супутниках збільшується аеродинамічний опір внаслідок роздування атмосфери, через що потрібне коригування положення в космосі шляхом увімкнення двигунів.

Виникають проблеми з супутниковою навігацією та низькочастотною радіонавігацією, радіо працює з перебоями.

Полярні сяйва доходять до 50 градусів широти. У виняткових випадках вони можуть дійти до найпівнічніших точок України, але шансів на це мало. Як правило, для цього потрібно G4 або G5, як у травні 2024 року, коли сяйва спостерігали аж за екватором.

Оновлено о 17:31: Сила магнітної бурі щойно досягла рівня G3.