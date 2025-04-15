Магнитные бури начнутся 16 апреля: Земля почувствует влияние двойной солнечной вспышки

Ученые ожидают прибытия на Землю двух порций солнечной материи, которые должны вызвать небольшую магнитную бурю. Вот детали о том, чего можно ожидать.

Магнитные бури: как это будет

12 апреля ученые заметили на спутниковых снимках небольшую нить солнечного извержения, которое произошло в юго-восточной области видимого солнечного диска. Хотя этот корональный выброс массы (КВМ) произошел достаточно далеко от нас, существует небольшая вероятность, что эффекты от этого выброса могут достичь Земли рано утром 16 апреля или с меньшей вероятностью вечером 15 апреля, пишет 24 Канал.

Смотрите также Солнечный сюрприз: пик активности, возможно, уже позади, но есть шансы, что он вернется

На следующий день, 13 апреля, после очень большой вспышки в юго-западной области Солнца наблюдался еще один корональный выброс массы, который распространился до экватора и выше, а также до высоких широт в юго-восточном квадранте. Этот КВМ также достигнет Земли 16 апреля. Хотя он произошел на день позже, предположительно, его скорость выше.

Это второе извержение также вызвало образование новой корональной дыры в юго-западном квадранте, но она небольшая и пока нам не угрожает. Другая корональная дыра сейчас расположена на юго-востоке солнечного диска.

Все это означает, что в течение дня 16 апреля будут наблюдаться магнитные бури на Земле. Сейчас ученые прогнозируют их на уровне G2, что не должно быть ощутимо в Украине.

G2 – это умеренный уровень.

В высокоширотных энергосистемах могут возникать аварийные ситуации с напряжением, длительные штормы могут вызвать повреждение трансформаторов.

Космические аппараты могут потребовать корректировки положения, поскольку из-за раздувания атмосферы Земли в результате бури возможно их падение с орбиты.

В отличие от бури уровня G1, здесь уже ощущается влияние на радиосигналы на планете, которые могут угасать на высоких широтах.

Полярное сияние спускается до 55 градусов широты. Самая северная точка Украины лежит между 51 и 52 градусами, поэтому для нас сияния видимы не будут. Но их могут увидеть украинцы в Литве, Дании, Канаде и Великобритании. Однако видимость сияний, конечно же, будет зависеть от того, когда прибудет КВМ и какая часть планеты будет в этот момент погружена в темноту.

Прогнозы NOAA на 17 апреля уже не показывают никаких возмущений, так что это означает, что все ограничится лишь одним завтрашним днем, 16 апреля.