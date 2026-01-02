Магнитная буря 2 января: чего ждать от космической погоды после масштабной вспышки на Солнце

Начало 2026 года проходит на фоне повышенной солнечной активности, которая сформировалась еще в конце декабря. Мощные процессы на Солнце запустили цепь событий в околоземном пространстве, последствия которых начнут ощущаться уже второго января. Космическая погода в этот день будет нестабильной, а ученые предупреждают о первых геомагнитных возмущениях года.

Что именно вызовет магнитную бурю 2 января?

Магнитная буря 2 января связана с событиями, которые произошли еще в конце 2025 года. Солнце завершило прошлый год мощной солнечной вспышкой класса M7.1. Она отличалась не только высокой яркостью, но и значительной энергией. Ученые очень быстро подтвердили наличие коронального выброса массы, который полетел прямо к Земле, пишет 24 Канал со ссылкой на Spaceweather.

Сначала считалось, что траектория этого выброса лишь частично пересечет орбиту Земли. Однако обновленные модели NOAA показали, что направление движения плазмы является значительно более прямым, чем прогнозировали ранее.

По результатам моделирования NOAA SWPC WSA-ENLIL, основное влияние этого облака ожидается в конце суток 2 января. Альтернативный сценарий допускает, что удар может прийтись уже на начало 3 января. При этом возможно отклонение в пределах примерно 7 часов, что является типичным для подобных прогнозов.

Сейчас именно на 2 января объявлено предупреждение о геомагнитной буре уровня G1. Такой уровень считается слабым, он приведет к незначительному возмущению магнитного поля Земли, которое будет ощущаться только на севере планеты. Подобные бури могут влиять на состояние ионосферы, вызывать колебания в высокочастотной радиосвязи и создавать условия для полярных сияний в северных широтах.

Между тем на 3 января прогнозируют рост показателя до G2. Это умеренный уровень, на котором в высокоширотных энергосистемах могут возникать аварийные ситуации с напряжением, длительные штормы могут вызвать повреждение трансформаторов. Космические аппараты могут потребовать корректировки положения, поскольку из-за раздувания атмосферы Земли в результате бури возможно их падение с орбиты. Здесь уже ощущается влияние на радиосигналы на планете, которые могут угасать на высоких широтах. Полярное сияние спускается до 55 градусов широты.

Значительное препятствие

В то же время условия для наблюдений сияния усложняет полная Луна, известная как Волчья Луна. Ее яркий свет значительно снижает контрастность полярных сияний, особенно в средних широтах.

Даже при благоприятной геомагнитной обстановке свечение неба может быть слабо заметным или почти незаметным для невооруженного глаза.

Чего ждать в Украине?

Для Украины и большинства регионов средних широт магнитная буря 2 января не представляет угрозы. Уровень G1 не распространяет значительного влияния так далеко на юг, поэтому последствий не ожидается.