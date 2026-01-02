Що саме спричинить магнітну бурю 2 січня?

Магнітна буря 2 січня пов’язана з подіями, які відбулися ще наприкінці 2025 року. Сонце завершило минулий рік потужним сонячним спалахом класу M7.1. Він вирізнявся не лише високою яскравістю, а й значною енергією. Науковці дуже швидко підтвердили наявність коронального викиду маси, який полетів прямо до Землі, пише 24 Канал з посиланням на Spaceweather.

Спочатку вважалося, що траєкторія цього викиду лише частково перетне орбіту Землі. Однак оновлені моделі NOAA показали, що напрям руху плазми є значно більш прямим, ніж прогнозували раніше.

За результатами моделювання NOAA SWPC WSA-ENLIL, основний вплив цієї хмари очікується наприкінці доби 2 січня. Альтернативний сценарій допускає, що удар може припасти вже на початок 3 січня. При цьому можливе відхилення в межах приблизно 7 годин, що є типовим для подібних прогнозів.

Наразі саме на 2 січня оголошено попередження про геомагнітну бурю рівня G1. Такий рівень вважається слабким, він призведе до незначного збурення магнітного поля Землі, яке відчуватиметься лише на півночі планети. Подібні бурі можуть впливати на стан іоносфери, викликати коливання у високочастотному радіозв’язку та створювати умови для полярних сяйв у північних широтах.

Тим часом на 3 січня прогнозують зростання показника до G2. Це помірний рівень, на якому у високоширотних енергосистемах можуть виникати аварійні ситуації з напругою, тривалі шторми можуть спричинити пошкодження трансформаторів. Космічні апарати можуть потребувати коригування положення, оскільки через роздування атмосфери Землі внаслідок бурі можливе їхнє падіння з орбіти. Тут уже відчувається вплив на радіосигнали на планеті, які можуть згасати на високих широтах. Полярне сяйво спускається до 55 градусів широти.

Значна перешкода

Водночас умови для спостережень сяйва ускладнює повний Місяць, відомий як Вовчий Місяць. Його яскраве світло значно знижує контрастність полярних сяйв, особливо у середніх широтах.

Навіть за сприятливої геомагнітної обстановки світіння неба може бути слабко помітним або майже непомітним для неозброєного ока.

Чого чекати в Україні?

Для України та більшості регіонів середніх широт магнітна буря 2 січня не становить загрози. Рівень G1 не поширює значного впливу так далеко на південь, тому наслідків не очікується.