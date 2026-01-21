Магнитная буря остается сильной третий день несмотря на прогнозы: полярные сияния снова видели в Украине

Планета столкнулась с мощным солнечным штормом, который вызвал сильнейшую магнитную бурю последнего времени. Она не только мощная, но и длительная, поскольку началась еще 19 января и продолжается 21 января. Выброс корональной массы от Солнца спровоцировал геомагнитные возмущения уровня G4, которые сопровождались радиационной бурей, а полярные сияния наблюдали в необычных локациях, включая Украину.

Магнитная буря 19 – 22 января: почему она до сих пор здесь?

Солнечная активность достигла критической отметки 18 января, когда была зарегистрирована вспышка класса X1.9 в активной зоне AR4341. Явление сопровождалось корональным выбросом массы в форме гало. Это означало, что "пузырь" выброса расширяется во все стороны и точно заденет Землю. Впоследствии выяснилось, что событие было настолько необычным и мощным, что поток преодолел путь к планете только за сутки вместо привычных трех. Поэтому уже в конце дня 19 января начались первые возмущения. Их сила очень быстро достигла уровня G4, ощутимого даже в Украине, которая обычно является слишком южным регионом для любых последствий, пишет 24 Канал.

В течение 20 января геомагнитные условия в основном колебались между умеренным уровнем G2 и суровым G4, согласно шкале NOAA, поскольку межпланетное магнитное поле меняло ориентацию. В ночь с 19 на 20 января украинцы в разных регионах видели невероятно яркие полярные сияния, которые добрались до Львова и Тернопольской области.

Прогнозы NOAA говорили, что на следующий день, то есть 21 января, все пойдет на спад, поскольку ученые ожидали, что поток плазмы наконец спадет. Данные показывали, что буря ослабнет до уровня G1. Однако как уже понятно сейчас, наука ошиблась.

Согласно данным SpaceWeatherLive, в 2:15 ночи еще наблюдались условия G4, после чего сила воздействия ослабла сразу до G1, но начала расти почти сразу.

В 7 утра фиксировали G3, а по состоянию на 9 утра – G2.

На момент создания этого материала, в 11:10, наблюдаются условия G3.

Эксперты по космической погоде пока не дали объяснений, почему так происходит. Spaceweather на одном из своих ресурсов пишет, что "наша планета проходит через неожиданно мощный след" коронального выброса. Однако есть вероятность, что бури поддерживает также огромная корональная дыра. Сами они своими ускоренными потоками частиц не способны вызвать большие возмущения – обычно это G1 или G2, – но сочетаясь с выбросами, они усиливают друг друга.

Северные сияния снова в Украине

В ночь с 20 на 21 января украинцы снова видели авторы в небе. Хотя сияния были несколько менее яркими и эпическими, чем в предыдущую ночь, а также распространились не так далеко на юг, все же в сети можно найти много замечательных снимков.



Полярное сияние во Львовской области, возле Жовквы / Фото Марты Гудзь в Threads



Сияние в Киеве / Фото Алины Якименко Алины Якименко в Threads



Сияние на Сумщине / Фото Виктории Крючковенко в Threads

Чего ждать дальше?

Интересно, что NOAA снова сообщает, что на следующий день все должно успокоиться, снижаясь сначала до уровня G1 уже 22 января, а потом вообще до порога, при котором магнитной бури нет. Эти прогнозы можно понять, ведь поток выброса не может длиться вечно. Этот оказался таким длинным из-за того, что сама вспышка и корональный выброс длились очень долго – дольше, чем обычно.

Однако учитывая непредсказуемость этого шторма, не будет удивительным, если агентство снова ошибётся.