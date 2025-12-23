Магнитная буря 23 декабря: как Солнце будет влиять на Землю

По прогнозам специалистов, 23 декабря 2025 года на Земле ожидается магнитная буря. Это явление классифицируется как слабое, однако оно может оказать определенное влияние на технические системы и на планету.

Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды (NOAA), 23 декабря ожидается геомагнитный шторм уровня G1 (Minor). Это означает, что буря может оказаться незначительной, а ее последствия будут практически не ощутимыми для Земли, объясняет 24 Канал.

Смотрите также Земля под прицелом: к планете мчатся сразу два облака плазмы после мощных вспышек на Солнце

Планетарный индекс Kp, характеризующий амплитуду возмущений магнитного поля Земли, по прогнозам достигнет отметки 4.67 или 5. Основными причинами этой активности являются высокоскоростные потоки солнечного ветра, вырывающиеся из корональных дыр на Солнце.

Британская модель MetOffice подтверждает прогноз NOAA, относительно возможного шторма уровня G1. Кроме того, наличие недавно обнаруженных шести активных пятен на Солнце, позволяет предположить, что в будущем нас могут ожидать незначительные возмущения магнитосферы, если их не дополнят более существенные события на нашей звезде.

Почему это происходит?

Все из-за влияния газообразного материала от предыдущих солнечных выбросов, что продолжает действовать на магнитосферу нашей планеты.



На Солнце заметны пятна, которые направлены в сторону Земли / Фото NASA

Как буря повлияет на Землю и технику?

Хотя уровень G1 считается незначительным, существует несколько категорий, которые все еще получают ощутимое влияние даже от такой бури.