Згідно з даними Центру прогнозування космічної погоди (NOAA), 23 грудня очікується геомагнітний шторм рівня G1 (Minor). Це означає, що буря може виявитися незначною, а її наслідки будуть практично не відчутними для Землі, пояснює 24 Канал.

Дивіться також Земля під прицілом: до планети мчать одразу дві хмари плазми після потужних спалахів на Сонці

Планетарний індекс Kp, що характеризує амплітуду збурень магнітного поля Землі, за прогнозами сягне позначки 4.67 або 5. Основними причинами цієї активності є високошвидкісні потоки сонячного вітру, що вириваються з корональних дір на Сонці.

Британська модель MetOffice підтверджує прогноз NOAA, щодо можливого шторму рівня G1. Крім того, наявність нещодавно виявлених шести активних плям на Сонці, дозволяє припустити, що у майбутньому нас можуть очікувати незначні збурення магнітосфери, якщо їх не доповнять суттєвіші події на нашій зорі.

Чому це відбувається?

Все через вплив газоподібного матеріалу від попередніх сонячних викидів, що продовжує діяти на магнітосферу нашої планети.



На Сонці помітні плями, які направлені в бік Землі / Фото NASA

Як буря вплине на Землю та техніку?

Хоча рівень G1 вважається незначним, існує кілька категорій, які все ще отримують відчутний вплив навіть від такої бурі.