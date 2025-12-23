Згідно з даними Центру прогнозування космічної погоди (NOAA), 23 грудня очікується геомагнітний шторм рівня G1 (Minor). Це означає, що буря може виявитися незначною, а її наслідки будуть практично не відчутними для Землі, пояснює 24 Канал.
Планетарний індекс Kp, що характеризує амплітуду збурень магнітного поля Землі, за прогнозами сягне позначки 4.67 або 5. Основними причинами цієї активності є високошвидкісні потоки сонячного вітру, що вириваються з корональних дір на Сонці.
Британська модель MetOffice підтверджує прогноз NOAA, щодо можливого шторму рівня G1. Крім того, наявність нещодавно виявлених шести активних плям на Сонці, дозволяє припустити, що у майбутньому нас можуть очікувати незначні збурення магнітосфери, якщо їх не доповнять суттєвіші події на нашій зорі.
Чому це відбувається?
Все через вплив газоподібного матеріалу від попередніх сонячних викидів, що продовжує діяти на магнітосферу нашої планети.
На Сонці помітні плями, які направлені в бік Землі / Фото NASA
Як буря вплине на Землю та техніку?
Хоча рівень G1 вважається незначним, існує кілька категорій, які все ще отримують відчутний вплив навіть від такої бурі.
- Енергосистеми: можливі слабкі коливання в електромережах та незначні перепади напруги.
- Космічні апарати: очікується незначний вплив на управління супутниками на орбіті; малі супутники (наприклад, CubeSats) є більш вразливими до таких збурень.
- Зв'язок та навігація: можливі короткочасні деградації низькочастотних навігаційних сигналів та радіоблекаути у високочастотному діапазоні на освітленій стороні Землі.
- Природа: буря може викликати полярні сяйва на високих широтах. Крім того, слабкі геомагнітні шторми впливають на поведінку мігруючих тварин.